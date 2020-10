Alberto y Aníbal Fernández se reunieron dos veces y crece un rumor

Las reuniones sucesivas entre el presidente Alberto Fernández y Aníbal Fernández generan sospechas y teorías sobre un tema siempre latente: el posible desembarco del segundo en el gabinete de ministros del primero.

Según publicó Clarín, el actual director de Yacimientos Carboníferos Río Turbio tuvo dos reuniones con el primer mandatario esta semana. Una el lunes y la otra ayer. "No hubo ningún ofrecimiento ni pedí nada", señaló Aníbal en la explanada de la Casa Rosada, de acuerdo con lo que recogió el diario porteño.

El funcionario cortó de esta manera la avanzada periodística, que está alimentada de muchos rumores de recambio en el gabinete de Alberto Fernández.

Aníbal y Alberto son amigos. Compartieron la gestión kirchnerista hasta la crisis del campo en 2008. Alberto renunció después de aquellos episodios, pero Aníbal continuó en cargos de gestión hasta 2011, cuando se convirtió en senador.

El ex jefe de gabinete aparece recurrentemente como un posible recambio por sus dotes de vocero aguerrido. Rol que por ahora solo cumple en programas televisivos, en los que insiste que Alberto Fernández "no le ha ofrecido nada" y critica sin nombrar a nadie la actitud de sus ministros: "No piden la pelota, que es lo que hay que hacer".