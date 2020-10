Rodríguez Larreta en modo conciliador habló de "terminar con la grieta"

"La única manera de sacar el país adelante es terminar con la grieta", afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta en la edición 56 del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).



"Necesitamos una visión compartida de lo que queremos para la Argentina en el largo plazo y que la alternancia no se transforme en una rivalidad de enemigos", afirmó el jefe de Gobierno porteño al hablar en el Centro de Convenciones de la Ciudad. El funcionario también destacó el valor del "diálogo y el trabajo conjunto de gobiernos que provenimos de distintos sectores políticos", y aseguró que las diferencias "no pueden romper el diálogo porque, si no, la gente termina de rehén".

AHORA | Participando del #ColoquioIDEA, organizado por @IdeaArg. Voy a compartir los aprendizajes que nos está dejando la pandemia y la importancia de la planificación, el diálogo con cada sector y la búsqueda de consensos para avanzar: https://t.co/qldzcu8U0h — Horacio Rodríguez Larreta ?uD83CuDFFCuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFC (@horaciorlarreta) October 16, 2020

Incluso se animó a ponerse como ejemplo y dijo que más allá de la decisión del Ejecutivo nacional de modificar las partidas de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, siguió conversando con el presidente Alberto Fernández. "Fui muy contundente cuando el Gobierno avanzó para sacarle recursos a la Ciudad en una medida inconsulta e inconstitucional, y seguimos los caminos institucionales llevando la cuestión a la Corte", señaló en su enumeración.

Pero más allá de eso, Larreta aclaró que el diálogo es el camino y que así como es crítico de algunas medidas, cuando hay cosas para destacar lo ha hecho. "Cuando hubo casos donde estuve de acuerdo con el Gobierno, como la renegociación de la deuda, lo dije, y también cuando no estaba de acuerdo, como la liberación de presos, el caso Vicentin o la reforma judicial", señaló.

"Yo siempre mantuve una actitud de diálogo y algunos días después de lo de la baja de la coparticipación me reuní con el Presidente y el Gobernador (Axel Kicillof) para ver cómo seguíamos adelante con el combate de la pandemia", subrayó Rodríguez Larreta.



Según expresó, "la Argentina tiene que crecer durante 30 años seguidos" y "para eso, es necesario una visión de país compartida que trascienda el color político de los gobiernos".