Luis Brandoni: "El Gobierno no está atendiendo las prioridades de la gente"

El actor Luis Brandoni calificó a las últimas manifestaciones ciudadanas como “un fenómeno espontáneo” producto de un “Gobierno que no está atendiendo las prioridades” de la gente, y aseguró que el presidente Alberto Fernández debe “reconocer” las demandas de quienes están descontentos con su gestión.

“Lo que ví fue muy impresionante y conmovedor. Un clima amable, espontáneo y optimista donde la gente se sentía liberada y feliz de animarse a compartir sus sentimientos con miles de desconocidos de una manera armónica”, expresó el artista respecto a la última marcha contra el gobierno nacional que se llevó a cabo el pasado lunes.

En ese sentido, Brandoni ponderó que salieran a las calles aquellos “que en otras épocas no se interesaban por la política o directamente la criticaban, y ahora dijeron vamos a hacer algo también’ por el país”.

“Es un fenómeno espontáneo y representa lo que la gente quiere decir: el Gobierno no está atendiendo las prioridades que se ven todos los días en las calles. Además, la gente ahora es consciente del cuidado a la república y no quiere ningún otro régimen que no sea el democrático”, añadió en una entrevista con el canal de noticias TN.

Por otro lado, el actor y militante de Juntos por el Cambio criticó las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: “Dice que no somos el pueblo, ¿de qué estamos hablando? Seamos serios. Se dicen cosas que no corresponden. Entiendo que les debe molestar mucho estas manifestaciones, pero para la gente es un respiro y es muy saludable. No es inocuo”.

Además, Brandoni también protestó por las actitudes del presidente Fernández ante las marchas: “No puede insistir en no reconocer lo que está pasando con la gente en todo el país. Tiene que hacer alguna referencia a los que participan en estas marchas, reconociendo que las cosas están difíciles y que los va a escuchar”.

“De la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) no se puede esperar nada porque lo único que le interesa es su impunidad”, acotó.

Por último, Brandoni consideró que “la única solución” a los problemas de la Argentina “es la conversación”, y añadió que “si queremos sostener la democracia, hay que hacer tripas corazón, tragarse algunos sapos y conversar”.