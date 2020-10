Qué hará Rodolfo Suarez ante el momento más crítico del manejo de la pandemia

El gobernador le dijo al ministro Wado de Pedro que no acompañará la decisión de Alberto Fernández de restringir actividades y la circulación de personas en Mendoza. En un escenario de tensión, confía en que no se tomarán medidas que no cuenten con su apoyo pero sin garantías de que eso ocurra.