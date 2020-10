La dura respuesta de Patricia Bullrich a Frederic por la muerte del policía

A través de las redes sociales, la presidenta del PRO Patricia Bullrich salió a repudiar las declaraciones de la ministra de Seguridad Sabina Frederic. En concreto, la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández había responsabilizado a la Policía de la Ciudad por la muerte del policía asesinado en Palermo por un hombre con desequilibrios mentales. "Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic", aseveró Bullrich en Twitter.

Si tiene algo de respeto por el asesinato de Juan Roldán, deje la confrontación política de lado, ministra Frederic. Falleció un oficial al que Ud. debía cuidar, y si no actuó fue por la falta de respaldo que sienten por parte de ustedes. Su comentario genera odio y no soluciones https://t.co/nb2UQ4BgQl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2020

La exminsitra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri no ocultó su fastidio con la funcionaria nacional y la acusó de generar odio con sus declaraciones. "Su comentario genera odio y no soluciones", manifestó Bullrich.

Además, dijo que el oficial Juan Roldán falleció cuando el ministerio lo debía estar cuidando y que adhirió que si alguien no actuó fue por la falta de respaldo que sienten los uniformados respecto al gobierno nacional.

Frederic había expresado que "la Policía de la Ciudad tuvo temor a intervenir" y que eso había decantado en la muerte de Juan Roldán. “El atacante era un enfermo mental y un enfermo mental no es un delincuente. Por eso mi reflexión es: ¿por qué no aparecieron el SAME ni la Policía de la Ciudad?”, dijo Frederic en Radio Con Vos.