Pelea por la deuda: Cornejo acusó a Alberto de estar "desinformado"

En una entrevista radial concedida esta mañana, el ex gobernador de Mendoza cruzó al presidente por haber dicho que Mendoza se endeudó para "pagar gastos corrientes". "Es una chicana que no contribuye en nada y no es cierto lo que está diciendo", sostuvo.