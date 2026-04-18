Una niña de dos años fue internada luego de tomar un líquido con lavandina

La niña ingirió el líquido de una botella que se encontraba en una mesada de su casa, en San Carlos. La menor debió ser internada en el hospital Notti.

Una niña de dos años fue internada este sábado por la madrugada luego de que ingiriera una mezcla que contenía lavandina. El hecho tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Tres Esquinas, en el departamento de San Carlos.

El hecho fue reportado pasada la medianoche de este sábado a través de un llamado al 911. Ante esta situación, personal de emergencias médicas se trasladó a la vivienda, ubicada en calle Libertad, en Tres Esquinas.

¿Cómo ocurrió el accidente? Según el reporte oficial, la madre de la menor le explicó al personal de emergencias médicas que la pequeña agarró una botella que se encontraba sobre una mesada. Dicho recipiente contenía una mezcla con lavandina, que fue ingerida por la niña de dos años.

Debido a esto, la pequeña fue trasladada al hospital local, donde fue atendida y luego derivada al hospital Notti para una mejor atención.