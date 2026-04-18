Maipú: un ciclista terminó hospitalizado tras ser atropellado y golpear su cabeza contra el cordón

El ciclista, un hombre de 66 años, fue trasladado con traumatismo de cráneo tras el impacto en una rotonda.

El ciclista fue trasladado tras el impacto en una rotonda de Maipú.

Un ciclista de 66 años resultó lesionado este sábado por la mañana tras un accidente vial ocurrido en el departamento de Maipú. El hecho se registró alrededor de las 08:57 en la intersección de calles J. Martínez y Gargantini, según el parte oficial del Ministerio de Seguridad.

En el siniestro estuvieron involucrados un automóvil Honda Fit, conducido por una mujer de 39 años, y una bicicleta, cuyo conductor debió ser asistido tras el impacto.

Ambos protagonistas fueron sometidos a controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo en los dos casos.

Cómo ocurrió el accidente De acuerdo con la información oficial, el auto circulaba por la zona y, al llegar a una rotonda, se produjo la colisión con el ciclista, quien habría avanzado sin advertir la maniobra de la mujer.

Como consecuencia del impacto, el hombre cayó y golpeó su cabeza contra el cordón. Fue asistido por personal de emergencias y trasladado al hospital El Carmen, donde se le diagnosticó un traumatismo moderado de cráneo.