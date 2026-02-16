Un camión se quedó sin frenos y volcó su acoplado cargado con uva en plena ruta

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 20. No hubo heridos, pero la carga quedó esparcida sobre la calzada.

El acoplado volcó y la uva transportada ocupó parte de la carpeta asfáltica en la zona de El Carrizal, en Luján de Cuyo.

Un accidente de tránsito sin lesionados se registró este lunes pasadas las 16 en la Ruta Provincial 16, kilómetro 20, en la zona de El Carrizal, departamento de Luján de Cuyo, y fue alertado luego de un llamado al 911. El conductor involucrado, de 24 años y oriundo de Rivadavia, circulaba en un camión Scania dominio RKK-884 con acoplado, trasladando una carga de uva.

De acuerdo con la información suministrada, el chofer se desplazaba desde Medrano con destino a la Bodega Chandon cuando advirtió que el vehículo se había quedado sin frenos. Ante esa situación, decidió realizar una maniobra para evitar un desenlace más grave, lo que provocó el vuelco del acoplado.

Demoras por el vuelco en Carrizal Como consecuencia del incidente, la carga quedó desparramada y ocupó aproximadamente la mitad de la calzada, generando complicaciones en la circulación vehicular. De inmediato se solicitó la presencia de personal de Tránsito municipal para ordenar el tránsito en el sector.

También trabajaron en el lugar efectivos de Defensa Civil de Luján y Bomberos Voluntarios de Luján, quienes colaboraron en las tareas de limpieza y despeje de la ruta para restablecer la normal circulación.