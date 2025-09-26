Triple crimen en Florencio Varela: los familiares despiden los restos de las víctimas este viernes
Esta mañana, las familias de las víctimas despiden los restos de Brenda y Morena, dos de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela.
Esta mañana, las familias de las víctimas despiden los restos de Brenda y Morena, dos de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela.
Luego del hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara el miércoles en Florencio Varela, los familiares de las víctimas despedirán sus restos este viernes, antes del entierro en el cementerio Las Praderas, en Camino de Cintura. Mientras se lleva a cabo un fuerte operativo de investigación para esclarecer el motivo del triple crimen que conmociona al país.
Este viernes, trascendió que la UFI de Homicidios de La Matanza tiene en la mira a otro narco de La Matanza que sería muy cercano a una de las víctimas, Brenda Loreley del Castillo. De acuerdo con la información que se dio a conocer, el joven formaría parte de una banda narco en el monoblock 19 de Ciudad Evita, donde vivía la joven asesinada.
Antes de las 10 de la mañana del viernes, los familiares de Brenda Del Castillo y Morena Verdi comenzaron a llegar a la sala velatoria de San Justo, para darles el último adiós a sus restos.
Minutos antes del entierro de sus nietas, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, Antonio habló con los medios de comunicación. En diálogo con la prensa, el abuelo de las primas ratificó que el cortejo fúnebre pasará por los monoblocks de La Tablada y luego se dirigirán hasta el cementerio Las Praderas, en Camino de Cintura.
Asimismo, declaró que está "todo bien con la familia de Lara Gutiérrez", la víctima de 15 años que tendrá su velorio por separado. "Vamos a seguir pidiendo justicia", concluyó.
De acuerdo con lo anunciado por Federico, un primo de Brenda y Morena, este viernes los familiares de las víctimas les darán el último adiós, antes de que sus cuerpos sean enterrados en el cementerio Las Praderas, en Camino de Cintura. En tanto, se desconoce cuándo será el velorio de Lara, la menor de las chicas asesinadas en Florencio Varela.
En el marco del traslado de cuatro detenidos al Penal de Melchor Romero y tras el velorio de las tres víctimas, un grupo de personas volvieron a cortar la rotonda en La Tablada para reclamar justicia por el triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela.
Dentro de esta manifestación que realizaron los vecinos también quemaron cubiertas para cortar el paso en la zona de la rotonda.
Federico, primo de las víctimas, expresó al salir del velorio de las jóvenes que: "La familia está destrozada. Fue el día más difícil para todos" y confirmó que este viernes será el último adiós a la chicas de 20 años, que serán enterradas en en el cementerio Las Praderas, ubicado en Camino de Cintura.
Este jueves a las 19:00 se confirmó que en un trabajo en conjunto entre dos unidades especiales de la Policía Bonaerense y la división motorizada, se trasladará a los cuatro primeros detenidos por los asesinatos de Brenda, Morena y Lara, al Penal de Melchor Romero.
Este jueves por la tarde se decidió que el caso pase a manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas. Allí, además, se calificó a los asesinatos como homicidios.
Desde la red social emitieron un comunicado en el que aseguró que su plataforma no fue utilizada para transmitir el asesinato de las jóvenes, crimen que, según trascendió, al menos 45 personas llegaron a ver en directo.
Las fotos del velorio de Brenda y Morena.
Las fotos del velorio de Brenda y Morena.
Las fotos del velorio de Brenda y Morena.
Las fotos del velorio de Brenda y Morena.
Las fotos del velorio de Brenda y Morena.
Las fotos del velorio de Brenda y Morena.
Avanzada la tarde, hubo gritos y golpes en medio del velorio de las primas. De hecho, una persona terminó tendida en el piso.
MDZ estuvo presente en el funeral de Brenda del Castillo y Morena Verdi en San Justo, localidad que se vió sumamente afectada y golpeada por el triple crimen cuya principal hipótesis está relacionada con un ajuste de cuentas del narcotráfico según las autoridades de la provincia de Buenos Aires.
En un gesto de solidaridad con los medios, el abuelo de dos de las jóvenes asesinadas en el triple crimen en Florencio Varela repartió botellas de agua a los periodistas que fueron a cubrir el funeral de sus nietas.
Tras el triple femicidio en Florencio Varela, el obispo de San Justo, Monseñor Eduardo Horacio García, advirtió sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares y la falta de respuestas del Estado.
“Aparecen las noticias solo cuando son hechos aberrantes y fuertes, como los de esas tres chicas, pero este es un tema de todos los días. Hay un montón de muertes anónimas que no llegan a la situación de exposición mediática que van pasando”, subrayó Monseñor García, quien convive con esta realidad constantemente.
El obispo vinculó el crimen con el creciente poder de las organizaciones criminales y expresó: “Ha aumentado la influencia narco en nuestros barrios. Ya no es un tema de pobreza solamente”.
Monseñor Eduardo Horacio García, obispo de San Justo
“Luchar contra el hambre para nosotros puede resultarnos más fácil. Podemos sostenerlo desde asignaciones, pedidos a organismos internacionales o los comedores. Pero nos es más fácil luchar contra el hambre que luchar contra los narcos” sentenció el obispo de San Justo.
Además, describió la crudeza de esa realidad: “Está tan instalado el tema narco en los barrios, que es común que el kiosquero esté vendiendo falopa y que los chicos a la salida del colegio sean usados como perejiles por los narcos”.
En cuanto a las soluciones, García reclamó políticas concretas y criticó a la dirigencia política, en la que señaló que “son 50 años de un Estado ausente, y no veo ninguna plataforma de ninguno de los partidos que explícitamente se ponga esto como una política de urgencia nacional”.
A su vez, destacó el rol de la Iglesia en el territorio: “Nuestro trabajo es proactivo, apostamos por las tres ‘C’: colegio, club y capilla, contra las tres ‘C’ de la muerte: la calle, la cárcel y el cementerio. Creemos que conteniendo a los chicos en jardines, dándoles educación, profesión y posibilidades, se puede construir un futuro diferente”.
A la espera del comienzo de la ceremonia, prevista para las 15 horas, los últimos familiares de la adolescente comenzaron a llegar a la casa velatoria ubicada en San Justo.
La hermana había invitado a todas las personas que quisieran acercarse a despedir a la chica de 15 años. "Con el alma destrozada, los que quieran asistir y acompañar a la familia a despedir y darle el último adiós a LARA MORENA GUTIÉRREZ les dejamos la dirección", expresó.
En estos momentos, comenzó el velatorio de Brenda y Morena, a puertas cerradas. Los familiares pidieron a los medios respeto y no hablarán hasta nuevo aviso. A su vez, se espera la presencia del colectivo de Ni Una Menos alrededor de las 16 horas. No obstante, hay poca presencia policial en el funeral de las jóvenes
El velatorio ubicado en San Justo.
A su vez, la familia de Morena y Brenda, primas y víctimas del triple crimen, será velada de manera conjunta en la localidad de San Justo, en una casa velatoria ubicada en la calle Monseñor Bufano 2651. La ceremonia se realizará desde las 14 hasta las 18 horas.
La invitación al velorio de Morena y Brenda.
Según confirmó la hermana de la víctima, Agostina, a través de su cuenta de Instagram. El velatorio de la adolescente de 15 años también será este jueves y se llevará a cabo en una casa velatoria ubicada en la calle Enrique Eizaguirre al 2448 en San Justo desde las 15 horas.
El posteo de Agostina, la hermana de Lara.
La casa donde ocurrieron los violentos asesinatos de las jóvenes, que se conoció que fueron transmitidos a través de redes sociales, está ubicada en la intersección de las calles Río Samborombón y El Chañar, Florencio Varela.
Además, en redes sociales, se viralizaron imágenes y videos donde se podían observar manchas de sangre en las paredes, basura y tierra removida.
Este jueves, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la identidad del principal acusado del triple crimen en Florencio Varela: un líder de la organización vinculada a los asesinatos.
Según lo que se conoció este miércoles por la noche, el principal acusado sería un líder narco peruano. Alonso confirmó que se trata de un joven de 23 años, conocido como "Pequeño J" o "Julito", una persona con varios antecedentes penales, un largo historial de delitos y sobre quien ya pesa una orden de captura.
Después de la detención de cuatro personas durante la tarde del miércoles, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva (27, de nacionalidad peruana), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). A la noche del mismo día, durante una serie de allanamientos en Villa Zavaleta, se procedió a la detención de ocho personas.