"Soy yo la que lo golpeo": la escalofriante publicación de Nahiara, la joven acusada de apuñalar a su novio

La adolescente de 16 años deberá cumplir prisión preventiva. La publicación revela que ella era quien maltrataba a su novio.

A una semana del crimen de Santiago Nahuel López Monte, el joven de 20 años que fue apuñalado en Lanús, se conoció una escalofriante publicación de Nahiara, la adolescente de 16 años acusada de haber apuñalado a su novio. Cabe destacar que la menor deberá cumplir prisión preventiva.

En las últimas horas, se viralizó un posteo que la joven había compartido en sus redes sociales. “Mi mamá no tiene miedo que me toque un hombre golpeador porque ella sabe que soy yo la que lo golpeo”.

Nahiara posteo crimen de Santiago en Lanús X La relación tóxica entre Nahiara y Santiago En primer lugar, Macarena, la hermana mayor de Santiago, señaló: “Era un nene normal y que claramente no tenía la vida que ella tenía. Entonces ella se burlaba de eso y lo manipulaba”.

Según relató en diálogo con radio Mitre, la adolescente controlaba todos los movimientos que hacía Santiago. “Él nos visitaba, pero llegaba y le decía a mi mamá ‘vine a cortarme el pelo’, y se iba. Porque ella tenía la ubicación de él y no lo dejaba visitarnos”, explicó Macarena.

Maltrato físico y psicológico “Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”, mencionó. Y agregó: “Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’. Y él le decía que se había cortado con la cadena (de su moto). Y era mentira, ella le pegaba”.