"Se me cayó el mundo": la reacción de uno de los rugbiers al enterarse de la muerte de Fernando Báez Sosa

A más de seis años del crimen de Fernando Báez Sosa (18), el joven que fue asesinado por ocho sujetos a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en 2020, uno de los rugbiers brindó una entrevista y recordó el momento en el que se enteró que Fernando había muerto.

Se trata de Lucas Pertossi , quien cumple una sentencia de 15 años de cárcel . El mes pasado, el Defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Nolfi, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la condena dictada contra Pertossi.

Este domingo se emitirá la entrevista completa realizada por el periodista Mauro Szeta. Sin embargo, se dieron a conocer varios fragmentos de dicho material. Sobre el momento en el que fueron detenidos por la Policía recordó: “Se acerca un policía y dice: ‘Chicos, ¿ustedes saben por qué están presos?’. ‘No’, le decimos. ‘Ustedes mataron a un pibe’, dice”.

“Se me cayó el mundo entero”, expresó Pertossi. A su vez, habló sobre el primer encuentro con la fiscal. “Nos atiende la fiscal, nos dice: ‘Bueno, chicos, tuve que entregarle un pibe en un cajón a una mamá’”, detalló.

Los rugbiers fueron encontrados en un domicilio en Villa Gesell.

rugbiers Según los abogados de Báez, hay una persona que no fue detenida y podría haber participado del asesinato.

“Me sentí muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos, en bloque, pero no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”, manifestó el rugbier.

En cuanto a la pelea que terminó con la vida de Fernando reveló: “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo”. Y agregó: “Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia”.

rugbiers Fernando Villa Gesell Lo mataron y lo dejaron tirado en el medio de la vereda. NA

A su vez, Pertossi admitió que el grupo solía protagonizar peleas, pero aclaró que él solo se dedicaba a grabar. “Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa de lo que también me arrepiento, me dedicaba a grabar”, sostuvo.

El pedido de nulidad

En la presentación, Nolfi indicó que “el planteo se centra en la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”.

Y agregó: “La propia sentencia reconoció que Lucas Pertossi no fue observado golpeando a la víctima, no tuvo contacto físico con ella y actuó en un foco distinto del enfrentamiento. No obstante, esa situación diferenciada fue defendido bajo una estrategia común junto al resto de los acusados”.

Lucas Pertossi Lucas Pertossi cumple una sentencia de 15 años de cárcel. Archivo MDZ

A su vez, el escrito detalla que “el letrado interviniente habría desistido de la producción de testimonios que resultaban potencialmente favorables para Lucas Pertossi, pero que podían comprometer la posición de otros acusados, lo que reforzaría la hipótesis de una defensa condicionada por intereses contrapuestos”.

Por lo tanto, Nolfi solicitó que se declare la nulidad de la condena impuesta a Lucas Pertossi y se disponga la realización de un nuevo juicio “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.