Se filtró el último mensaje de Débora Del Valle, la mujer que apareció muerta en un camping de Necochea

Débora Del Valle había ido a acampar junto a su pareja. Sin embargo, tras una discusión, la mujer de 39 años desapareció. Este martes apareció muerta.

La desaparición de una mujer de 39 años mantiene en vilo a Necochea. Débora Del Valle había ido a acampar en el camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión con su pareja, desapareció. Este martes apareció muerta, y la pareja de la joven, Ángel Andrés Gutiérrez, se encuentra detenida.

En las últimas horas, la hija de Débora habló con los medios y dio a conocer cuál fue el último mensaje que recibió de su mamá. “Me mandó un audio diciéndome ‘te amo’. Después no hablamos más, que me iba a escribir cuando consiguiera wifi”, reveló Tania, en diálogo con TN.

Qué es lo que se sabes sobre el caso La desaparición de la mujer ocurrió el domingo. Testigos señalaron que escucharon una fuerte discusión entre la pareja y que luego vieron salir del camping al hombre, pero no a la mujer.

Durante los rastrillajes llevados a cabo en el camping Miguel Lillo, los investigadores hallaron ropa ensangrentada. Buscan determinar si la prenda pertenece a la mujer o no. Mientras tanto, apareció el cuerpo cerca de un lago.