Se filtraron fuertes videos de Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un segundo piso, y la causa dio un giro

La Justicia platense logró acceder al celular de Rocío Alvarito , la joven de 26 años que murió en febrero tras caer de un segundo piso . El dispositivo contenía varias filmaciones estremecedoras realizadas por la propia víctima minutos antes de la tragedia. En estos momentos, su novio, identificado como Marcos Ariel García , se encuentra detenido.

El material no solo registra el estado de vulnerabilidad de Rocío, sino que también captura al acusado llamando al padre de la víctima en medio del caos .

En las imágenes se observa a Rocío angustiada, mostrando marcas de violencia en sus brazos y señalando una puerta destrozada tras una fuerte discusión con su pareja.

" Ahí está el violento ", repite la joven en el video mientras filma a su novio, quien se muestra indiferente.

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Aunque el acusado asegura que intentó rescatarla cuando ella se colgó de la baranda, el material audiovisual refuerza la hipótesis de un entorno de maltrato previo al desenlace fatal.

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El acusado enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad. El juez Pablo Reale ordenó pericias psiquiátricas para decidir sobre un pedido de prisión domiciliaria. Sin embargo, la Justicia evalúa si le otorga la prisión domiciliaria al imputado, quien permanece detenido en la Alcaidía Roberto Pettinato.