Se conocieron los estremecedores resultados de la autopsia al cuerpo de Maitena Garófalo

Un trágico hallazgo tuvo lugar en el partido bonaerense de Las Heras , donde una adolescente de 14 años, identificada como Maitena Garófalo , fue hallada muerta en un descampado. En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Maitena.

Según trascendió, la necropsia reveló que la adolescente murió por “asfixia mecánica por ahorcadura”. Además, se determinó que la data de muerte es de entre 24 y 36 horas previas a la realización de los peritajes, por lo que murió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

A su vez, se comprobó que no hubo intervención de un tercero. Por lo tanto, esto refuerza la hipótesis principal que apunta un suicidio.

El miércoles, la adolescente salió de su casa con 40.000 pesos y la tarjeta SUBE cargada. Una cámara de seguridad registró su paso a las 8:20 sobre la calle Bicentenario , en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

La joven se dirigió hacia la Escuela Secundaria N°16 de Merlo, pero no ingresó. Sus compañeros revelaron que Maitena les dijo que se sentía mal. Las cámaras de seguridad la captaron caminando sola por distintas zonas de Merlo.

En la primera de las imágenes se la observa a Maitena caminando sola por las calles Bicentenario y Perú. Luego, a las 9 de la mañana, se la ve en la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. 15 minutos después se subió al tren y descendió de la formación a las 10.

Se conocieron las últimas imágenes de Maitena Garófalo, la adolescente que encontraron muerta en Las Heras

El recorrido terminó en un descampado de Las Heras, donde finalmente fue hallada muerta. De acuerdo a las primeras informaciones, la joven no presentaba signos de violencia. La principal hipótesis que investigan es que se habría tratado de un suicidio.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8.