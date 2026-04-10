Las cámaras de seguridad registraron los últimos movimientos de la adolescente antes del trágico desenlace. Se aguardan los resultados de la autopsia.

Un trágico hallazgo tuvo lugar en Las Heras, donde una adolescente de 14 años, identificada como Maitena Garófalo, fue hallada muerta en un descampado. La joven era intensamente desde el miércoles por la mañana. El jueves por la tarde, la encontraron sin vida, colgada de un árbol.

Las últimas imágenes de Maitena El miércoles, la adolescente salió de su casa con 40.000 pesos y la tarjeta SUBE cargada. Una cámara de seguridad registró su paso a las 8:20 sobre la calle Bicentenario, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

Maitena Garófalo La joven se dirigió hacia la Escuela Secundaria N°16 de Merlo, pero no ingresó. Sus compañeros revelaron que Maitena les dijo que se sentía mal. Las cámaras de seguridad la captaron caminando sola por distintas zonas de Merlo.

En la primera de las imágenes se la observa a Maitena caminando sola por las calles Bicentenario y Perú. Luego, a las 9 de la mañana, se la ve en la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. 15 minutos después se subió al tren y descendió de la formación a las 10.

Se conocieron las últimas imágenes de Maitena Garófalo, la adolescente que encontraron muerta en Las Heras El recorrido terminó en un descampado de Las Heras, donde finalmente fue hallada muerta. De acuerdo a las primeras informaciones, la joven no presentaba signos de violencia. La principal hipótesis que investigan es que se habría tratado de un suicidio.