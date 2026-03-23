Se conocieron los escalofriantes resultados de la autopsia al hombre que fue asesinado por patovicas en un bar

Un hombre de 51 años, identificado como Alexis Oscar “Pipa” Rogers, fue asesinado por cuatro patovicas en la puerta de un bar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Las Heras y Paunero, en un local llamado “Suttón Bar”.

Un violento y trágico episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de San Miguel, donde un hombre de 51 años, identificado como Alexis Oscar “Pipa” Rogers, fue asesinado por cuatro patovicas en la puerta de un bar. Tras el ataque, los cuatro involucrados fueron detenidos.

En las últimas horas se conocieron los escalofriantes resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima. Según reveló la necropsia, Rogers presentaba múltiples lesiones contusas. Además, se conoció que la causa de muerte fue asfixia inhibitoria por compresión.

Cómo fue el violento hecho La terrible secuencia ocurrió en la intersección de las calles Las Heras y Paunero, en un local llamado “Suttón Bar”. Todo comenzó debido a que los guardias le habrían denegado el acceso al recinto. Esto desencadenó una fuerte discusión verbal que rápidamente escaló a una agresión física. La disputa terminó en una golpiza en la vía pública que le costó la vida al hombre.

Video: así fue el momento del ataque bar de san miguel X La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°21 de San Miguel, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, que dispusó la detención inmediata de los cuatro empleados de seguridad involucrados, quienes enfrentan cargos en un expediente caratulado preventivamente como homicidio.

A su vez, las autoridades procedieron a la clausura de Suttón Bar. Durante el operativo policial, se secuestraron los equipos de grabación de las cámaras de seguridad del comercio y de las inmediaciones, material que será clave para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos en la muerte de Rogers.