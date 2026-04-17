Quién es Gaspar Núñez, el creador de "Argentina Casting" que fue detenido por grabar y estafar a mujeres y menores

En las últimas horas, un hombre de 30 años fue detenido acusado de liderar una red de explotación sexual digital que operaba a través de la plataforma “ Argentina Casting ”. Se trata de Gianfranco Gaspar Núñez , oriundo de Rosario, quien quedó bajo prisión preventiva por orden de la Justicia federal.

Quién es el creador de Argentina Casting, que fue detenido por grabar y estafar a mujeres y menores

La investigación, llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina , permitió desarticular una estructura que captaba mujeres jóvenes y también menores de edad, con promesas de dinero y fama .

Núñez se presentaba como productor audiovisual y ofrecía pagos en efectivo a cambio de filmar videos de contenido sexual. A las víctimas les aseguraba que el material sería comercializado únicamente en el exterior, con el objetivo de resguardar su identidad en el país.

Sin embargo, la investigación determinó que los videos eran posteriormente viralizados en distintas plataformas digitales y grupos cerrados, sin el consentimiento de las mujeres, mientras el acusado obtenía ganancias con su difusión.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el detenido “engañaba, filmaba y nunca pagaba”, en el marco de una operatoria que combinaba captación, abuso de confianza y explotación.

El operativo

El procedimiento fue denominado “Casting para Preso” y se desarrolló de manera simultánea en Rosario, Buenos Aires y Misiones. Durante los allanamientos, los investigadores detectaron más de 150 videos vinculados a la maniobra.

El Ministerio de Seguridad destacó que el caso forma parte de una serie de acciones orientadas a combatir la ciberdelincuencia y la explotación en entornos digitales.

Actualmente, Núñez se encuentra detenido con prisión preventiva, acusado de trata de personas y explotación sexual digital. En paralelo, se continúan recolectando pruebas y testimonios para identificar a otras posibles víctimas y determinar si hubo más personas involucradas en la organización.

Desde el Ministerio de Seguridad recordaron que, ante situaciones de trata o explotación, se puede denunciar de forma anónima a través de la línea 145, disponible las 24 horas en todo el país.