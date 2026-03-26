Quién es el juez que fue destituido por maltrato, acoso sexual y abuso de poder

El magistrado fue removido tras un jury en el que se acreditaron las denuncias, luego de un proceso con 20 testimonios en su contra.

El miércoles, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires destituyó al juez Mariano José Riva, quien había sido denunciado por maltrato, acoso sexual y abuso de poder. Cabe destacar que el juez que estaba a cargo del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata estaba suspendido desde febrero de 2024.

Las denuncias en su contra El proceso fue impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el procurador General, Julio Conte Grand. A Riva se lo acusaba de: cambiar los lugares de trabajo de su personal en forma de castigo, críticas injuriosas, obstrucción de licencias médicas, intromisión en la vida privada y alusiones de índole sexual constantes.

Por lo tanto, en febrero de 2024 la Suprema Corte decidió apartar a Riva de su cargo. En ese entonces, le dictaron una licencia compulsiva y le embargaron el 40% de sueldo.

La destitución de Riva El jury en su contra comenzó el pasado 17 de marzo e incluyó 20 testimonios de víctimas. Finalmente, el jurado consideró que las pruebas presentadas eran suficientes para acreditar las denuncias en contra de Riva.