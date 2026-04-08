Qué es de la vida de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

A más de seis años del crimen de Fernando Báez Sosa (18), el joven que fue asesinado por ocho rugbiers a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, en 2020, se conoció que cinco de los rugbiers estudian en la universidad .

Por un lado, Ciro Pertossi, quien está condenado a perpetua, está inscripto en la carrera de Análisis y gestión de datos en la Universidad Nacional de San Luis. Esto se dio a conocer luego de que se haya viralizado la presentación de Pertossi en un foro estudiantil.

“Buenas a todos. Me llamo Ciro y tengo 25 años. Vivo en La Plata. Actualmente trabajo y soy estudiante de esta carrera, la cual elegí por su modalidad a distancia y su contenido. Espero poder desarrollarla en tiempo y forma. Espero que les vaya bien. Saludos”, dice la presentación del condenado.

Por otro lado, Máximo Thomsen y Enzo Comelli, también sentenciados a perpetua; y Blas Cinalli y Lucas Pertossi, condenados a 15 años de prisión, optaron por estudiar Derecho en la Universidad Nacional de La Plata.

Una semana atrás, Lucas Pertossi fue entrevistado por el periodista Mauro Szeta y reveló nuevos detalles sobre la trágica noche. En primer lugar, sobre la pelea que terminó con la vida de Fernando explicó: “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo”. Y agregó: “Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia”.

Pertossi admitió que el grupo solía protagonizar peleas, pero aclaró que él solo se dedicaba a grabar. “Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa de lo que también me arrepiento, me dedicaba a grabar”, sostuvo.

Lucas Pertossi Lucas Pertossi cumple una sentencia de 15 años de cárcel. Archivo MDZ

Por otro lado, sobre el momento en el que fueron detenidos por la Policía recordó: “Se acerca un policía y dice: ‘Chicos, ¿ustedes saben por qué están presos?’. ‘No’, le decimos. ‘Ustedes mataron a un pibe’, dice”.

“Se me cayó el mundo entero”, expresó Pertossi. A su vez, habló sobre el primer encuentro con la fiscal. “Nos atiende la fiscal, nos dice: ‘Bueno, chicos, tuve que entregarle un pibe en un cajón a una mamá’”, indicó.

Por último, criticó la estrategia de la defensa: “Me sentí muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos, en bloque, pero no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”.