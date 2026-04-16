Preocupación en escuelas: detectan amenaza de tiroteo en Villa Real y apartaron a tres alumnos

Un alumno encontró una amenaza por un tiroteo en el baño, alertó a las autoridades escolares y derivó en intervención policial y medidas preventivas en la ECEA.

Una escuela en Villa Real debió activar el protocolo de seguridad ante una amenaza de un tiroteo.

La Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA), ubicada en Villa Real, debió activar su protocolo de seguridad después de que detectaron una posible amenaza de tiroteo escrita en uno de sus baños, en el marco de una serie de episodios similares registrados en distintas escuelas de todo el país.}

El episodio ocurrió este miércoles, cuando un alumno encontró una inscripción con la palabra “tiroteo” acompañada de una fecha: “16 de abril”. Tras el hallazgo, el estudiante dio aviso inmediato a un preceptor, quien elevó la situación a las autoridades del establecimiento.

De forma inmediata, la institución activó el protocolo correspondiente, notificando a las autoridades educativas y al 911. A partir de ello, intervino el Juzgado Federal N° 11, que dispuso la presencia policial preventiva dentro del colegio.

Las medidas de la escuela ante una nueva amenaza por un tiroteo Como parte de las primeras decisiones, la escuela resolvió apartar de la presencialidad a tres alumnos. Según el comunicado oficial enviado a las familias, los estudiantes habían compartido en redes sociales expresiones consideradas “desafortunadas e inapropiadas”, en un contexto que reviste especial gravedad.

Comunicación a las familias y clima de preocupación En el mensaje difundido por la dirección, se detallaron los hechos y se buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa. La escuela señaló que continúa trabajando con los recursos disponibles, priorizando el bienestar de estudiantes, docentes y familias. Además, se reconoció la preocupación generada y se validó la decisión de algunas familias de no enviar a sus hijos a clases ante la incertidumbre y el temor.