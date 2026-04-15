Intento de tiroteo en una escuela de Estados Unidos: el dramático momento en que un director desarmó al agresor

Un exestudiante ingresó armado a una escuela en Oklahoma, pero el rápido accionar del director impidió un tiroteo y salvó decenas de vidas.

El hecho ocurrió en una escuela secundaria de Oklahoma, Estados Unidos, donde, gracias a la rápida reacción del director de la institución, se logró reducir a un hombre que había ingresado armado con la intención de provocar un tiroteo dentro del colegio. En el video se puede observar cómo el directivo lo inmoviliza hasta conseguir quitarle el arma.

El director de la escuela secundaria Pauls Valley, Kirk Moore, recibió un disparo en la pierna producto del forcejeo con el tirador. A raíz de la viralización del video, fue reconocido como un héroe y agradeció “la gran muestra de cariño y apoyo” que recibió.

El exestudiante que casi desata un tiroteo en la escuela Tiroteo Oklahoma

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa cómo el detenido, Victor Lee Hawkins, un joven de 20 años, ingresa lentamente al lobby del colegio. Al advertir que estaba armado, una persona que se encontraba sentada a pocos metros sale corriendo. En ese momento, el director corre hacia el tirador y logra reducirlo.

Según la descripción de la Policía, el agresor ingresó con dos pistolas semiautomáticas, amenazó a las personas presentes y les ordenó que se tiraran al suelo. Sin embargo, cuando intentó disparar, el arma se trabó. Luego amenazó a otras dos personas, pero nuevamente el arma falló.