Nuevo revés para Nahiara, la adolescente acusada de apuñalar a su novio en Lanús

La joven de 16 años fue detenida el viernes pasado en La Matanza. En su declaración aseguró ser víctima de violencia de género.

La menor estaba escondida en lo de su tío.

Este martes, Nahiara, la joven de 16 años acusada de haber matado a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte (20) en Lanús, recibió un nuevo revés. La adolescente, que fue detenida el viernes pasado, deberá cumplir prisión preventiva.

Cabe destacar que, la joven había solicitado la prisión domiciliaria. Sin embargo, este 2 de diciembre dicho beneficio fue negado y ahora, deberá cumplir prisión preventiva.

Qué declaró Nahiara “Me desperté a las 10 de la noche y le dije varias veces que tenía mucha hambre. Él me dijo: `Dejame de joder´. Quise ir a comprar con la moto”, comenzó la joven. Según relató, cuando Santiago escuchó el ruido de la moto le dijo: “Vos no vas a ningún lado”.

Y continuó: “Cuando llego a la puerta de casa me saca la llave y me deja encerrada. Ahí empecé a gritar. Forcejeamos”. Y agregó: “En el forcejeo se rompe el asiento de la moto. Y me dice: `Hija de puta que hiciste, te voy a matar´”.

detenida Lanús NA Luego, según mencionó la joven, Santiago la agarro de los pelos y le dio la cabeza contra la pared. “Me escupe y me dice que me iba a matar, que lo tenía cansado”, detalló.