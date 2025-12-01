"Agarré un cuchillo para amenazarlo": declaró la joven acusada de haber apuñalado a su novio en Lanús

La menor de 16 años había sido capturada el viernes pasado en La Matanza. Ahora dice ser víctima de violencia de género.

El viernes pasado, la joven de 16 años acusada de haber matado a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte (20) en Lanús, fue capturada en La Matanza. En las últimas horas, se conoció la declaración de la acusada.

Qué declaró la menor “Me desperté a las 10 de la noche y le dije varias veces que tenía mucha hambre. Él me dijo: `Dejame de joder´. Quise ir a comprar con la moto”, comenzó la joven. Según relató, cuando Santiago escuchó el ruido de la moto le dijo: “Vos no vas a ningún lado”.

Y continuó: “Cuando llego a la puerta de casa me saca la llave y me deja encerrada. Ahí empecé a gritar. Forcejeamos”. Y agregó: “En el forcejeo se rompe el asiento de la moto. Y me dice: `Hija de puta que hiciste, te voy a matar´”.

Luego, según mencionó la joven, Santiago la agarro de los pelos y le dio la cabeza contra la pared. “Me escupe y me dice que me iba a matar, que lo tenía cansado”, detalló.

asesina de remedios de escalada mató a puñaladas a su novio La menor estaba refugiada en la casa de un familiar. X “Agarre un cuchillo para amenazarlo. Amague con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo y me dice: `Me diste en el corazón´”, concluyó la menor.