"No puedo respirar": así fue la violenta pelea entre una conductora y una motociclista en La Plata

Una violenta y confusa pelea tuvo lugar en La Plata, donde una conductora redujo a una motociclista que aparentemente la habría atacado con un cuchillo. La secuencia fue registrada por los testigos. Ninguna de las dos fue detenida tras el altercado.

El hecho ocurrió en la intersección de 12 y 58. Todo habría comenzado por un roce entre un auto y una moto. La abuela de la conductora realizó un descargo en Instagram donde explicó que fue la motociclista quien atacó con un cuchillo a su nieta.

“La de la moto la ataca con un cuchillo y mi nieta la reduce, porque le pegó una piña y la rozó con el cuchillo”, señaló.

“No puedo respirar”, se le escucha gritar a la motociclista mientras estaba tendida en el suelo. “Mirá como está, violeta”, advirtió una testigo, a lo que la conductora le respondió: “No estoy arriba de ella, amor”.

Video: el momento del violento y confuso episodio Así fue la violenta pelea entre una conductora y una motociclista en La Plata “A la que está reducida, que tenía un cuchillo, la dejan ir, como si nada, de parte de la Policía y esa patrulla municipal, y se va muy piola en moto”, indicó la abuela de la joven. Según trascendió, la motociclista habría radicado la denuncia en la comisaría 9° de La Plata.