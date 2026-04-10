Negligencia y maltrato infantil: el informe social que advirtió las condiciones en las que vivía Ángel López

Un informe, elaborado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en agosto de 2025, alertó que Ángel López vivía en un contexto de violencia.

Mientras avanza la investigación para conocer los detalles del caso de Ángel López, un informe social de la Secretaría de Mujer, Género, Juventud y Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, datado del 14 de agosto de 2025, donde se habla de maltrato infantil, salió a la luz.

El documento, revelado por A24, habla de un ámbito violento en el hogar del padre biológico del joven, Luis López, y su madrastra, Lorena Andrade, quién denunció la situación. El mismo incluye la calificación de maltrato infantil y negligencia en los cuidados del niño.

image En este informe Andrade relató que el padre del menor perpetraba violencia de manera verbal y física. Concretamente, golpes a mano abierta en varias partes del cuero del niño, motivadas en distintas ocasiones con un consumo abusivo de alcohol.

El relato de la violencia que vivía el niño De acuerdo con el relato de la mujer, desde septiembre del 2024, cuando comenzó a vivir junto con López, comenzó "a notar actitudes violentas de Luis hacia su hijo".

image La denuncia profundizó y explicó: "Recuerdo que a raíz de que su hijo no quiso comer, Luis le grita diciéndole que se vaya a su pieza, mientras su hijo se dirigía hacia la misma, él toma un tenedor y se lo tira. Fue ahí que me meto diciéndole que no hiciera eso, ya que si lo llegaba alcanzar, lo lastimaría. En otra oportunidad recuerdo que llegué de trabajar, encuentro a Ángel encerrado en el baño llorando; cuando abro la puerta, el menor sale del baño, viene hacia mí y me hace seña con su mano enseñándome su pierna izquierda, la cual tenía una herida, diciéndome que su papá le había pegado".