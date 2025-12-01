Misterio en Puerto Madero: encontraron un cadáver flotando en el río cerca del casino

Efectivos de la Prefectura Naval encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río, cerca del Casino Flotante. Cuál es la principal hipótesis.

Se trata de un hombre de unos 40 años.

Un trágico y misterioso hallazgo tuvo lugar en Puerto Madero, donde efectivos de Prefectura Naval encontraron un cadáver flotando en el río, cerca del Casino Flotante. Se aguarda la autopsia para identificar a la víctima y determinar las causas de su muerte.

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 16.30, cuando un grupo de efectivos de Prefectura divisó un cuerpo flotando en el río. Inmediatamente, personal de los Bomberos de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar y rescataron el cuerpo. Según trascendió, se trata de un hombre de 40 años aproximadamente.

Cuál es la principal hipótesis Si bien las autoridades mantienen todas las líneas de investigación abiertas, sospechan que el hombre habría perdido una suma importante de dinero en el casino y, tras ese episodio, se lanzó al río.

Esto se debe a que, en las últimas horas, surgieron varias versiones sobre una posible adicción al juego por parte de la víctima.