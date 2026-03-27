Manejaba borracho, le secuestraron la moto y se agarró a piñas con un agente de tránsito

Al hombre le quisieron secuestrar la motocicleta en Corrientes y reaccionó a los golpes. El video se viralizó en redes.

Un insólito y violento episodio tuvo lugar en la provincia de Corrientes, donde, durante un control de alcoholemia, un hombre borracho se agarró a las trompadas con un agente de tránsito. La secuencia fue registrada por los testigos y se viralizó en redes sociales.

Video: así fue el violento episodio Pelea en Corrientes El hecho ocurrió en la intersección de Santa Catalina y Maipú, en el barrio Mil Viviendas. Allí, agentes de tránsito detuvieron a un hombre que se trasladaba en moto sin casco. Al realizarle el test de alcoholemia, este arrojó 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre. Por lo tanto, le secuestraron el vehículo.

Fue en ese momento cuando la situación se salió de control. La discusión rápidamente escaló y derivó en una pelea. “Se descontrola y empieza a tirar piñas para todos lados”, detalló el secretario de Movilidad Urbana del Municipio, Yamandú Barrios.

En las imágenes se observa el momento en el que uno de los inspectores empujó al hombre y lo tiró al piso. “En un momento un inspector empuja al hombre, pero fue en respuesta a una mala acción, tenemos el absoluto convencimiento de que nuestros inspectores actuaron bien, como tenían que hacerlo”, sostuvo Barrios, en diálogo con Radio Dos.