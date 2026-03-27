Maltrato infantil: polémica versión del padre del nene que fue hallado atado en Villa Dorrego

Un caso de extrema gravedad por maltrato infantil sacude a La Matanza . El padre del nene de tres años que fue hallado atado, desnudo y con signos de violencia en una vivienda precaria de Villa Dorrego fue detenido luego de permanecer prófugo durante una semana. Su declaración ante la Justicia sumó aún más polémica por sus controvertidos argumentos.

El hecho salió a la luz tras la difusión de un video que generó indignación en redes sociales. Las imágenes, registradas el pasado 9 de marzo en la localidad de González Catán, mostraban al pequeño en condiciones de abandono dentro de un rancho de chapa y nylon. Fueron vecinos quienes alertaron a la Policía con un llamado al 911.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al niño deambulando por la zona, sin ropa y con evidentes signos de maltrato. Un examen médico posterior confirmó lesiones compatibles con golpes, incluyendo marcas en la espalda y glúteos que evidenciaban castigos físicos reiterados.

En el lugar fue detenida la madre del menor, una joven de 22 años que se negó a declarar ante la fiscal del caso, Lorena Pecorelli, a cargo de la investigación en la UFI N°21.

Ahora la causa avanzó con la captura del padre del niño, un hombre de 27 años que fue localizado en la zona oeste del conurbano bonaerense. A diferencia de la madre, el sospechoso sí prestó declaración indagatoria y brindó una versión que llamó la atención de los investigadores.

Según su testimonio, se encontraba en situación de calle desde hacía tres meses tras separarse de su pareja, a quien acusó de ejercer violencia. En ese contexto, aseguró haberse alejado del hogar familiar. Sin embargo, quedó imputado por los mismos delitos que la madre: abandono de persona y lesiones.

El relato del hombre coincide parcialmente con el de una vecina que intervino en el caso. La mujer que denunció la situación sostuvo que la madre del menor mantenía una conducta violenta y que incluso la había amenazado en reiteradas oportunidades, llegando a intentar agredirla con objetos contundentes.

La situación del menor

Mientras avanza la investigación judicial, el niño permanece bajo el cuidado de una tía, con intervención del Servicio Local de Niñez.

En los próximos días será sometido a una evaluación psicológica clave para determinar su estado y la posibilidad de recabar su testimonio, aunque por su corta edad no se descarta que una cámara Gesell no sea el método más adecuado.

La fiscalía deberá ahora profundizar las pericias y reunir pruebas para esclarecer el contexto en el que se produjeron los hechos y definir las responsabilidades de ambos padres en un caso que generó un fuerte impacto social.