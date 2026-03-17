Le cayó un cartel y murió: piden indagar al exfutbolista Damián Manusovich

En diciembre de 2025, Lourdes Antonini (20) fue impactada por un cartel inmobiliario en el barrio porteño de Villa Devoto. Producto del fuerte impacto, la joven murió. Ahora, a tres meses del hecho, el fiscal Andrés Madrea pidió indagar al exfutbolista Damián Manusovich por homicidio culposo.

A su vez, el fiscal solicitó la declaración indagatoria de otras seis personas ligadas al emprendimiento inmobiliario donde ocurrió el hecho. En los próximos días, el juez Darío Bonnano deberá resolver si hace lugar al pedido del Ministerio Público.

De acuerdo con la acusación, Antonini caminaba por la calle Chivilcoy al 3600, en Villa Devoto, cuando una estructura publicitaria instalada junto a una obra en construcción se desplomó y la golpeó de manera fatal.

El caso generó conmoción en el barrio y se abrió una investigación sobre las condiciones de seguridad en el emprendimiento.

Uno de los ejes centrales de la causa son los peritajes técnicos realizados tras el derrumbe. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en dichos informes se detalla que la marquesina que cayó presentaba fallas estructurales severas.

Damián Manusovich exfutbolista Instagram - @manusovich

Entre los problemas detectados se mencionan una base de sostén deficiente, la ausencia de refuerzos y condiciones que la volvían vulnerable ante vibraciones, golpes o factores externos.

En esa línea, la fiscalía sostuvo que la instalación era irregular y que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad ni con un esquema de control adecuado.

La responsabilidad del exfutbolista

En el requerimiento fiscal, Manusovich aparece señalado como una figura con peso dentro del negocio inmobiliario. La investigación lo ubica como fundador de la firma MMCV y lo vincula al desarrollo Seirén, proyecto que se levantaba en el predio donde ocurrió la tragedia.

Para la fiscalía, su participación no habría sido meramente formal, sino relacionada con la toma de decisiones dentro de la estructura societaria y fiduciaria del emprendimiento.

La causa avanza sobre la cadena de responsabilidades

En una primera etapa de la investigación ya habían quedado bajo la lupa otros responsables técnicos de la obra, entre ellos un maestro mayor de obra y un licenciado en seguridad e higiene.

Con este nuevo requerimiento, la causa avanza sobre la cadena de responsabilidades empresariales detrás del proyecto inmobiliario.