La tremenda pelea en vivo del Chavo Fucks con Manusovich por Boca: "Mirame a la cara, maleducado"

El complejo presente de Boca, que acumula 6 derrotas en 11 fechas de la liga por primera vez en 35 años, muestra una interna cada vez más grande entre jugadores y Consejo de Fútbol, y cuyo rumbo futbolístico preocupa a sus hinchas mientras Ibarra está al mando del timón, llevó a una álgida discusión entre los panelistas de F90, el programa de los mediodías de ESPN.

Mientras el Chavo Fucks indicaba que esta crisis en el Xeneize se debe a un paupérimo rendimiento en la cancha que expresa un cúmulo de decisiones tomadas por el Consejo que supervisa Riquelme, entre ellas la elección de un técnico sin experiencia alguna al mando de un equipo de Primera; Damián Manusovich hacía hincapié exclusivamente en la responsabilidad de los futbolistas a la hora de salir a la cancha en medio de los problemas que se suscitan en el equipo. Algo que no le gustó a su compañero de programa.

"El mundo del fútbol en general es una selva", dijo el exdefensor de San Lorenzo. ¡Para qué! "Naaa, ¡no vengas a filosofar! ¡Estamos hablando de Boca, Damián! ¿Cómo le echás la culpa a los jugadores por un partido?", le devolvió Fucks.

"Vos tuviste una discusión con Diego Latorre, en la que no pudiste entender cuál es el gen del jugador de fútbol. El futbolista cuando entra al campo de juego saca los problemas que tiene", siguió Manusovich. "¡No es cierto! ¡Es mentira eso!", respondió el Chavo. "¿Pero lo decís vos que nunca jugaste? Te lo digo con respeto", metió el dedo en la llaga el exfutbolista. "¡Sí jugué! ¿O jugaba al backgammon yo? Jugué hasta la Reserva. ¡Dejate de joder! Dejen de sanatear con eso. Digamos la verdad: ¡hay un quilombo de horda en Boca! ¡Para adentro y para afuera! ¿Vos pretendés que ese equipo juegue bien?", enfureció el Chavo.

Fue entonces que Manusovich, con un tono más calmo, lanzó otro dardo sobre su compañero: "¿Por qué en vez de pelearte no aprovechás la experiencia de quien le tocó jugar para enriquecer tu discurso? Si me escucharas tal vez aprenderías algo. Tal vez...". Fucks le contestó: "No, estás chapeando. Damián, sería una gran noticia para Boca que el problema solamente fuera que no tuvieron ganas de jugar con Patronato".

Minutos después la discusión volvió a ponerse candente y el Chavo Fucks le lanzó: "Battaglia no se hablaba con Riquelme pero estaba muy bien con los jugadores. Había hecho equipo. Esto lo dijimos 35 veces. Lo que pasa es que vos mirás siempre la cara del cliente. Marcelo Espina te dijo lo mismo que te dije yo de otra manera y a él no le decís que se calle y aprenda".

Manusovich, sin mirar al Chavo, le preguntó a Espina: "¿Qué cosa no afecta a los jugadores?". Entonces Fucks, indignado, bramó: "Perdón, escuchame. ¡Te estoy hablando, maleducado! Mirame a la cara". Fue ahí que intervino el conductor: "No, no, no...", dijo el Pollo Vignolo, desaprobando el enojo del Chavo. Pero lejos de calmarse, Fucks siguió en la suya: "¡Mirame a la cara cuando te hablo! Te estoy hablando y me dejaste colgado".

"Te estoy trayendo un material (sic)", le dijo Damián Manusovich. "Yo te estoy contestando una pregunta que me hiciste y me dejaste de mirar", insistió el Chavo Fucks en el último renglón de una pelea muy picante para un momento ídem de Boca.