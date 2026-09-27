Las búsquedas sexuales de Claudio Barrelier antes del femicidio de Agostina Vega que estremecen la causa

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , incorporó una prueba clave: el historial digital de Claudio Barrelier . El análisis de los dispositivos del principal acusado por el femicidio, permitió reconstruir búsquedas realizadas en XVIDEOS durante las semanas previas al asesinato.

Según el requerimiento de elevación a juicio, la Dirección de Investigación Operativa contabilizó 377 registros en apenas dos semanas.

Los investigadores encontraron términos recurrentes como “hijastra”, “padrastro”, “abuso”, “abuso sexual”, “uso libre” y “desfloración”. Las dos primeras palabras aparecieron más de 100 veces. La Fiscalía analiza esa actividad junto con los intentos de Barrelier por acercarse a Agostina a través de redes sociales.

El 15 de mayo, el historial incluyó expresiones relacionadas con relaciones sexuales entre padrastros e hijastras, abuso y pérdida de la virginidad. Esa misma noche, a las 23.29, Barrelier le escribió a Agostina por Instagram: “que onda gorda como estas” y “que pasa que no contestas”.

El caso de Agostina Vega volvió a conmover a la sociedad argentina.

Ocho minutos después quedó registrada otra selección de contenido sexual de temática familiar. La actividad continuó durante la madrugada siguiente y volvió a repetirse el 18, 19 y 20 de mayo, con términos como “padrastro”, “hijastra”, “sin permiso”, “violación” y “dominación brutal”.

La coincidencia con los mensajes enviados a Agostina

Para los investigadores, la relevancia de las 377 búsquedas surge de su análisis conjunto con los contactos que Barrelier buscaba mantener con la adolescente. La acusación sostiene que Agostina lo consideraba una especie de “padrastro” por el vínculo que había mantenido con su madre.

Melisa, la madre de Agostina Vega y ex pareja de Claudio Barrelier. Captura de pantalla

El fiscal Raúl Garzón sostuvo en la elevación a juicio que existía una “obsesión incontrolable por la niña”. Carlos Nayi, abogado de la madre de Agostina, explicó además que las pericias permitieron recuperar material eliminado del teléfono, incluidas conversaciones y fotografías, además de analizar llamadas y registros vinculados con viajes.

Cómo habría sido preparado el encuentro

Otro de los puntos bajo análisis es lo ocurrido el 23 de mayo, cuando Agostina se encontraba junto a su madre y sus hermanos en inmediaciones de un partido de fútbol en General Mosconi.

En distintos momentos, Barrelier habría quedado a solas con la adolescente y consiguió su número de WhatsApp. De esa manera, la comunicación pasó de Instagram a un contacto directo.

Esa misma noche, el acusado se retiró del lugar junto a Osvaldo Fassetta, quien permanece detenido y está acusado de encubrimiento.

Según la investigación, Barrelier habría pedido a la madre de Agostina que acompañara a Fassetta, alegando que se encontraba afectado por una situación económica y una deuda cercana a los 400 mil pesos. Para los investigadores, ese pedido habría tenido como finalidad que la mujer se alejara de su vivienda.

Según el abogado de la madre de Agostina Vega, las pericias fortalecen la acusación contra Claudio Barrelier y los demás detenidos.

El teléfono también habría registrado una búsqueda sobre el costo de un viaje en Uber desde el domicilio de la familia de Agostina hasta la vivienda de Barrelier, ubicada en calle Del Campillo 878, en barrio Cofico.

El fiscal Raúl Garzón sostiene en su acusación que la adolescente ingresó a esa vivienda a las 22.55 del 23 de mayo y ubica la muerte a las 2.48 del 24.

Sin embargo, los peritos señalaron que no es posible establecer con exactitud la hora del fallecimiento mediante el examen del cuerpo, por lo que ese horario surge de una reconstrucción basada en movimientos, actividad de los teléfonos y otros elementos.