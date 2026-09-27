Choque, alcohol y tragedia: prisión preventiva para el conductor acusado de matar a una familia

Luego del accidente ocurrido en Alta Gracia, Córdoba , que provocó la muerte de cuatro miembros de una familia , la Justicia dictó la prisión preventiva de Carlos Javier Ríos , conductor de la camioneta RAM 1500 que chocó de frente contra el Volkswagen Gol en el que viajaban las víctimas. El acusado permanecerá alojado en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer mientras avanza la investigación.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del 1° Turno de Alta Gracia . Ríos está imputado por homicidio simple con dolo eventual reiterado, con cuatro resultados, en concurso real , luego de que la causa comenzara inicialmente bajo la figura de homicidio culposo.

El siniestro ocurrió el 23 de agosto , a la altura del kilómetro 23 de la ruta provincial C-45 , en el sector conocido como Camino de los Lecheros . Según la reconstrucción de la Fiscalía, la RAM conducida por Ríos circuló en contra mano y chocó de frente contra un Volkswagen Gol que avanzaba por su carril y a una velocidad moderada.

Como consecuencia del violento impacto, murieron los cuatro ocupantes del Gol: dos mujeres y dos hombres . Ríos fue el único sobreviviente y debió recibir atención médica por las lesiones sufridas durante la colisión.

La Fiscalía sostiene que, antes del choque, Ríos había participado de un festejo social en el que consumió bebidas alcohólicas. Una pericia retrospectiva de alcoholemia determinó que tenía aproximadamente 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho.

De acuerdo con la acusación, luego de retirarse del festejo circuló por la ruta provincial 5 realizando maniobras consideradas “notoria y sumamente peligrosas, zigzagueantes e intempestivas”. Otros conductores habrían realizado señales lumínicas para advertirle sobre su forma de manejar, aunque Ríos habría continuado su recorrido sin atender esas advertencias.

Al ingresar a la ruta provincial C-45, siempre según la hipótesis fiscal, el conductor habría realizado maniobras de sobrepaso en un sector donde estaban prohibidas para su sentido de circulación. Durante una de ellas, la RAM habría permanecido sobre la mano contraria sin regresar a su carril hasta que se produjo el impacto frontal contra el Gol.

Las pruebas reunidas y el traslado a Bouwer

Para reconstruir los momentos anteriores y posteriores al choque, el Ministerio Público Fiscal (MPF) incorporó al expediente pericias y estudios científicos, fotografías, documentación, registros de cámaras de seguridad y testimonios. También fueron incluidos relatos de personas que habrían observado la conducción previa de Ríos y testimonios vinculados con su comportamiento después de la colisión.

Tras permanecer internado por las lesiones sufridas, Ríos había quedado detenido inicialmente bajo prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica, debido a que una evaluación médica determinó que su estado de salud no era compatible con el alojamiento penitenciario. Posteriormente, una nueva revisión realizada por una médica de la Policía Judicial estableció que podía ser trasladado a una cárcel, aunque debía continuar recibiendo los cuidados correspondientes por las secuelas del choque. Con ese informe, el fiscal Diego Fernández ordenó su traslado a Bouwer.