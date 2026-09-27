La Policía aprehendió a un menor con más de un kilo de cocaína en su poder

El joven descartó un bolso e intentó huir cuando advirtió la presencia de la Policía, pero fue alcanzado a los pocos metros.

La Policía detuvo a un menor y secuestró más de un kilo de cocaína.

La Policía de Mendoza aprehendió a un menor de edad que trasladaba más de un kilo de cocaína. El hecho ocurrió cerca de las 21:20, mientras los efectivos realizaban maniobras operativas en el barrio Huarpes, de Guaymallén. El joven intentó huir, pero fue interceptado a las pocas cuadras.

Según detallaron, en las inmediaciones de Moluches y El Zorzal del barrio Huarpes, los oficiales observaron a un joven que circulaba en bicicleta y que, al advertir la presencia policial, intentó escapar.

La Policía secuestró más de un kilo de cocaína. Ministerio de Seguridad Durante el seguimiento, los efectivos observaron que el menor arrojó el bolso que llevaba hacia el interior de una acequia y continuó la huida. Los policías resguardaron el elemento y lograron aprehenderlo a unos 100 metros.

Posteriormente, el contenido del bolso fue inspeccionado en sede policial ante un testigo. En su interior se encontraron 50 envoltorios pequeños con 28 gramos de cocaína, otros cinco envoltorios con 107 gramos y un elemento compacto tipo ladrillo con un peso de 1.050 gramos.