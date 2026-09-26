Tensión en Casa Rosada: convulsionó una policía y utilizaron el helicóptero para trasladarla al hospital

Una oficial que integra la Policía Federal, que se desempaña en la comisaría de la Casa Rosada , debió ser trasladada de urgencia al Hospital Churruca por un cuadro de convulsiones.

Según consignaron fuentes oficiales, la mujer, identificada como Berta Benítez , fue trasladada en un helicóptero desde Balcarce 50 hasta el centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, donde se asisten los efectivos.

La actividad del helicóptero en Casa de Gobierno había llamado la atención, teniendo en cuenta que el presidente Javier Milei se encontraba en ese momento en la Quinta de Olivos.

El Ejecutivo no informó cuál fue la evolución del estado de salud de la efectivo. Solo indicaron que fue atendida en el nosocomio y atienden "el cuadro por el cual ingresó".

La Casa Rosada había vuelto a tener protagonismo durante el último fin de semana de agosto en la Sala de Periodistas ubicada en el primer piso. Los periodistas acreditados que llegaron el lunes 31 de agosto por la mañana encontraron la puerta abierta, cajones personales revueltos, papeles y pertenencias desparramadas por el piso. Al menos seis cajones habían sido revisados y se detectó el faltante de distintos elementos, entre ellos cuatro cajas de leche y dos paquetes de yerba, además de una taza identificada con el medio Corta. No se informó el robo de computadoras ni de equipos periodísticos de alto valor.

La particularidad del caso estuvo en que no había signos de violencia sobre la puerta o las cerraduras, por lo que la investigación quedó centrada también en determinar cómo se produjo el ingreso a un sector ubicado dentro de la sede del Poder Ejecutivo. La sala se encuentra bajo el esquema de seguridad de Casa Militar y, según se informó posteriormente, los pasillos de acceso al lugar no cuentan con cámaras de seguridad, por lo que no existe un registro audiovisual de quién pudo haber ingresado durante el fin de semana.

Tras el hallazgo, intervino la Policía Federal Argentina. Personal de la Unidad de Criminalística realizó tareas periciales en la sala, tomó fotografías, efectuó mediciones y levantó rastros papiloscópicos. Además, desde la Comisaría de Casa de Gobierno se dio intervención a la Justicia Federal, que comenzó a tomar declaraciones testimoniales. En paralelo, Casa Militar inició un sumario interno para determinar las circunstancias en las que se produjo la intrusión y establecer eventuales responsabilidades.

El hecho generó preocupación entre los acreditados porque ocurrió dentro de uno de los edificios con mayores controles de seguridad del país y en un espacio al que, según los propios trabajadores de prensa, anteriormente tenían acceso mediante una llave propia.