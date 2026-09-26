El secretario de Defensa británico dijo que están "preparados" para defender militarmente las islas Malvinas

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting , aseguró que su país cuenta con capacidad militar para defender las Islas Malvinas ante un eventual ataque argentino y afirmó que el gobierno de Javier Milei no tiene los recursos militares necesarios para tomar el archipiélago.

“Los argentinos no tienen la capacidad (militar) de tomar las islas. Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas”, sostuvo Streeting durante una entrevista con el tabloide The Sun. Consultado específicamente sobre si el Reino Unido enviaría tropas para defender el territorio ante un eventual ataque argentino, el funcionario respondió rotundamente que sí.

La definición del secretario de Defensa británico se conoció después del discurso que Milei pronunció esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas . Allí, el presidente volvió a plantear que “Malvinas es para nosotros una causa nacional” y sostuvo que el reclamo argentino debe ser abordado en el marco de las resoluciones del organismo internacional.

"La de Malvinas no es una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, este organismo debería tomar nota de las resoluciones. Nosotros elegimos una defensa pacífica y efectiva", señaló Milei, quien además cuestionó el argumento británico basado en la autodeterminación de los habitantes de las islas.

Desde la comitiva británica que acompañó la actividad en Naciones Unidas habían respondido a ese planteo y ratificado la posición histórica de Londres. “El Reino Unido no tiene ninguna duda acerca de su soberanía sobre las Islas Falkland (Malvinas) y las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre las áreas marítimas circundantes de ambos territorios”, señalaron.

En su entrevista con The Sun, Streeting también fue consultado por las medidas que impulsa el Gobierno de Milei en relación con el territorio ocupado. Entre ellas mencionó las amenazas de aplicar sanciones económicas a empresas petroleras que operen en el territorio argentino ocupado ilegalmente por el Reino Unido.

“Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es lo mismo que escuchamos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas”, planteó Streeting.

El funcionario británico vinculó además la situación con la discusión sobre las amenazas militares que enfrenta actualmente su país. En particular, señaló a Rusia y a Vladimir Putin como el principal riesgo para el Reino Unido y reclamó que el Gobierno aumente de manera sostenida los recursos destinados a Defensa.

“Tenemos una guerra en nuestro continente. Tenemos un presidente ruso con ambiciones imperialistas, que pone a prueba constantemente las defensas de Gran Bretaña, las defensas de la OTAN y la solidez de nuestras alianzas", acusó Streeting.

"Por lo tanto, la cruda realidad es que enfrentamos un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento de mi vida", indicó el funcionario, quien calificó a Putin como "el enemigo número uno" de su país.

La advertencia se produjo en el marco de una entrevista en la que Streeting había reclamado que el Reino Unido comience a invertir más en Defensa frente a la posibilidad de un conflicto con Rusia en el corto plazo. "Podemos perder una guerra en apenas cinco años", dijo el secretario de Defensa, al insistir en que Londres debe reforzar sus capacidades militares ante el escenario internacional actual.