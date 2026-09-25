El gobierno de las Islas Malvinas advirtió que permanecerá "calmo" y "firme" tras el reclamo de Javier Milei en la ONU

Las autoridades de las Islas Malvinas aseguraron que mantendrán una posición “calma” y “firme” frente a las recientes medidas impulsadas por la Argentina en relación con las actividades económicas e hidrocarburíferas en el Atlántico Sur. El secretario legislativo de la Asamblea Legislativa de las islas, Jack Ford , sostuvo que las amenazas de sanciones y acciones legales contra empresas vinculadas con las islas son una situación que ya se produjo en otras oportunidades.

Al referirse al “incrementado ruido desde Buenos Aires”, Ford afirmó que las autoridades de las islas escucharon “amenazas de esta naturaleza muchas veces durante muchos años” y sostuvo que, pese a esas medidas, las islas continuaron “a crecer, a desarrollarse y prosperar”.

Las declaraciones se produjeron en medio de una nueva escalada diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de recursos naturales en la zona . En septiembre, el Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área que considera parte de su plataforma continental.

Ford sostuvo que los intentos argentinos de cuestionar las actividades desarrolladas en las islas podrían terminar reforzando, según su interpretación, la determinación de los habitantes del archipiélago. El legislador también destacó el respaldo que, según dijo, reciben de parte del Gobierno británico y de distintos sectores políticos del Reino Unido, además del compromiso del Ministerio de Defensa y de las fuerzas británicas desplegadas en las islas.

Sin embargo, remarcó que la confianza de las autoridades isleñas no depende únicamente del respaldo británico, sino también de la posición expresada democráticamente por los habitantes de las islas y de su derecho , según la posición británica, a determinar su futuro.

El Gobierno del Reino Unido sostiene oficialmente que las Malvinas son un territorio británico de ultramar y respalda el derecho de sus habitantes a la autodeterminación. También afirma que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni sobre las actividades comerciales vinculadas con ellas.

La disputa por el petróleo y las nuevas licencias

Uno de los puntos centrales de la actual tensión es el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la zona. Ford destacó la decisión adoptada durante esta semana por el Gobierno de las islas de extender licencias existentes para la producción de hidrocarburos. Según el legislador, esa medida representa una señal de confianza en el futuro económico del archipiélago.

“Esta Asamblea permanece en calma; permanece firme en la defensa de nosotros los Isleños, en nuestro derecho a determinar nuestro futuro y nuestros derechos a desarrollar nuestros recursos naturales”, afirmó Ford.

La decisión sobre las licencias provocó una nueva protesta del Gobierno argentino. El 22 de septiembre, la Cancillería presentó una nota formal ante el Reino Unido en rechazo a la extensión de las licencias de producción de hidrocarburos y a la aprobación para la adquisición de participaciones en una de ellas. Argentina sostiene que la explotación unilateral de recursos en la zona es contraria al derecho internacional y afecta sus derechos soberanos.

La posición de Argentina sobre el proyecto Sea Lion

La tensión también está vinculada con el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno de Javier Milei sostiene que el desarrollo petrolero se realiza sin autorización argentina y que las licencias otorgadas para avanzar con la explotación son ilegales. A comienzos de septiembre, la Argentina anunció procedimientos sancionatorios contra empresas y otros actores relacionados con el proyecto.

El 23 de septiembre, además, Milei llevó la cuestión Malvinas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí calificó a las islas como una “causa nacional”, reclamó la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido y afirmó que la Argentina utilizará las herramientas jurídicas disponibles frente al avance del proyecto Sea Lion.

Las Malvinas volvieron a estar en el foco de discusión en la ONU EFE

La Cancillería argentina también había rechazado días antes una guía publicada por el Gobierno británico para empresas interesadas en hacer negocios con las islas y anunció que profundizaría las medidas contra las actividades hidrocarburíferas que considera ilegales.

El respaldo del Reino Unido

En paralelo, el Gobierno británico reforzó públicamente su respaldo a las actividades económicas de las islas. El 18 de septiembre, la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó que el Reino Unido apoyaba a las empresas y personas vinculadas con negocios en las Malvinas y cuestionó las amenazas argentinas contra compañías relacionadas con el sector de hidrocarburos.

El primer ministro británico, Andy Burnham, también se refirió a la cuestión Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre. El Gobierno británico sostiene que defenderá los derechos de los habitantes de las islas y su posición sobre el estatus del territorio. Burnham asumió como primer ministro del Reino Unido el 20 de julio de 2026.

La disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido continúa siendo reconocida por Naciones Unidas. Distintas resoluciones de la Asamblea General instaron históricamente a ambos países a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva.