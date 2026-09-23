Javier Milei llevó Malvinas a la ONU, pero Donald Trump le sonríe a Londres: un reclamo que no logra despegar

Javier Milei se subió por tercera vez al atril para exponer en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo hizo con el peso de las declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, sobre Malvinas y el cruce del Canciller argentino, Pablo Quirno.

"Malvinas es para nosotros una causa nacional", aseguró, tajante, el jefe de Estado argentino. Además, acusó a la ONU de mirar para otro lado y denunció el avance del proyecto Sea Lion.

El primer mandatario apuntó a las Naciones Unidas y puso en jaque su capacidad de acción: "No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: pierde su autoridad".

A su vez, manifestó que en el escenario actual, "quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia".

Hace poco más de dos semanas, Donald Trump soplaba el viento en dirección a la Argentina. En una entrevista con el medio GB News, cruzó a la reportera que lo entrevistó: “Tu país no está yendo bien”. Esta declaración se sumó a las palabras emitidas en conferencia de prensa donde aseguró, a fines de agosto, que Estados Unidos revisa todas las posiciones, incluyendo la soberanía británica sobre Malvinas.

Sin embargo, este martes el viento parecería cambiar de dirección. Trump recibió a Burnham en Nueva York y la expresión que usó no fue tan favorable a los intereses de la administración libertaria: “Creo que en este momento, sobre la base de mi relación con el primer ministro Andy, nos está yendo muy bien”, afirmó.

En paralelo, después de la reunión, su par británico dijo haber establecido una “buena conexión” con Trump. A la vez, afirmó: “Esta relación es muy importante para nosotros. Y seguiremos fortaleciéndola”.

Cabe preguntarse si este típico cambio de postura de Donald Trump puede perjudicar el reclamo argentino sobre Malvinas, que desde aquella cadena nacional del jueves 3 de septiembre, motoriza la agenda libertaria.

La reacción de la opinión pública

La prensa británica reaccionó rápido al discurso de Milei en la ONU y puso el foco, como era de esperar, en Malvinas. Sky News lo presentó como un nuevo capítulo del deterioro de la relación bilateral, tras las medidas argentinas contra la explotación petrolera en la zona. También subrayó el rechazo del Presidente a la autodeterminación de los isleños y su definición de la ONU como una "organización inútil".

The Guardian consideró que Milei endureció su retórica y calificó de "algo amenazante" su advertencia sobre los recursos del archipiélago. El Daily Mirror destacó el cuestionamiento al derecho de los isleños a decidir su futuro. The Sun fue el más agresivo: habló de una exigencia "escandalosa" y llegó a llamarlo "tirano".

El clima social por debajo de las disputas políticas

Por otro lado, gracias al Monitor de Aprobación Presidencial del observatorio Pulsar de la UBA, se puede analizar el clima social de Reino Unido desde la renuncia del exprimer ministro Keir Starmer en junio de este año hasta la llegada del actual premier, Andy Burnham, en julio.

Monitor de Aprobación Presidencial - Observatorio Pulsar.UBA (IGEDECO/UBA)

En este sentido, si bien la "disputa" por Malvinas puede servir como factor aglutinante, aún así, la aprobación social de Burnham y su antecesor mantienen en registros similares.

Actualmente, el ministro británico cosecha un apoyo del 23%, un piso bajo si se tiene en cuenta su reciente desembarco en Downing Street.

Monitor de Aprobación Presidencial - Observatorio Pulsar.UBA (IGEDECO/UBA)

Por otro lado, en estas tierras, Milei pudo copar la agenda rápidamente desde la cadena nacional a principios de septiembre, pero según la consultora Ad Hoc, eso no pudo sostenerse mucho tiempo.

El pico de 250.000 menciones a Malvinas el 4 de septiembre se desinfló a poco más de 50.000 3 días después.

A su vez, ni con la cadena nacional sobre un tema tan determinante como lo es Malvinas, pudo imponer sentimientos de digitalidad positivos. Entre el 3 y el 4 de septiembre, las menciones negativas alcanzaron el 46% de negatividad frente a un 35% de sentimientos positivos.

Con este telón de fondo político y social, veremos cómo evoluciona la causa Malvinas en el plano local y si esa ventana abierta por la administración republicana se achica con el tiempo.