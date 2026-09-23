La reacción de los medios británicos al discurso de Javier Milei sobre Malvinas en la ONU: del petróleo a la bandera del Mundial

Principales medios ingleses, entre ellos The Sun y Daily Mail, utilizaron expresiones especialmente críticas para describir su intervención, mientras que The Guardian puso el acento en la advertencia del Presidente de avanzar con acciones ante la explotación petrolera en la zona.

The Sun presentó la intervención del mandatario argentino como un nuevo intento de avanzar sobre el territorio. El diario sostuvo que Milei había “implorado” a Naciones Unidas ayuda para “apoderarse” de las islas y calificó el planteo como parte de un intento “desesperado”. También describió al Presidente argentino como un “tirano” y consideró “infundadas” sus posiciones sobre la soberanía.

El medio británico vinculó además el discurso ante la ONU con lo sucedido durante el Mundial. Recordó que, después de derrotar a Inglaterra en semifinales, jugadores argentinos exhibieron una bandera vinculada con el reclamo por las Malvinas, la que calificó como “vergonzosa” y “lamentable” , y señaló que la FIFA posteriormente multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 237.000 libras esterlinas por ese episodio y otros incidentes ocurridos durante el torneo.

La publicación también destacó una de las frases centrales pronunciadas por Milei ante los líderes internacionales: “Las Malvinas son una causa nacional” . Según The Sun, las últimas declaraciones presidenciales se suman a una serie de intervenciones en las que Milei sostuvo que las islas forman parte del “futuro” de la Argentina. El diario también recogió las críticas de sectores de la oposición argentina, que atribuyeron la insistencia en el tema a la intención de modificar la agenda política interna.

Daily Mail habló de una “exigencia” argentina ante la ONU

Daily Mail utilizó un enfoque igualmente crítico. El medio afirmó que Milei había exigido ayuda a la ONU para “apoderarse” de las Islas Malvinas y describió el reclamo argentino como “ilegítimo”. También caracterizó al mandatario como un dirigente de “extrema derecha” y calificó su presentación en Nueva York como un discurso “divagante”.

Uno de los ejes de la cobertura fue la decisión argentina de avanzar contra empresas relacionadas con la explotación petrolera. El diario recordó que el Gobierno inició un proceso de sanciones contra más de 60 compañías vinculadas a un proyecto de perforación offshore. Milei aseguró ante la Asamblea General que la cuestión Malvinas representa también una muestra de la distancia que, según su postura, existe entre las declaraciones de los organismos internacionales y su capacidad de actuar.

También relacionó el discurso argentino con la posición de Donald Trump. Según el medio, el presidente estadounidense evitó respaldar explícitamente la soberanía británica durante un encuentro con el primer ministro Andy Burnham. El dirigente británico, por su parte, sostuvo que el Reino Unido se mantendrá firme frente a cualquier amenaza y defenderá el derecho de los habitantes de las islas a continuar siendo británicos.

The Guardian puso el foco en la advertencia por el petróleo

Por su parte, The Guardian eligió una formulación diferente y centró su cobertura en las críticas de Milei contra Naciones Unidas y en su advertencia de que Argentina podría “tomar cartas en el asunto”. El medio destacó que el Presidente cuestionó la eficacia del organismo internacional para abordar la prolongada disputa de soberanía y señaló especialmente sus declaraciones sobre las exploraciones petroleras en las aguas cercanas al archipiélago.

El diario británico hizo referencia al proyecto Sea Lion, un yacimiento petrolífero ubicado en la cuenca norte de las islas. Milei calificó la explotación de esos recursos como un “acto ilegal” y sostuvo que Argentina “no permanecerá indiferente” ante las compañías involucradas. También afirmó que el país no se quedará esperando una intervención de Naciones Unidas y que avanzará con medidas propias frente a la explotación de recursos.

Además, repasó los argumentos de ambas partes en la disputa. Señaló que Naciones Unidas no reconoce oficialmente la soberanía británica ni la argentina y mantiene que la situación debe resolverse mediante negociaciones entre los dos gobiernos. El medio también recordó el referéndum celebrado en 2013, cuando, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de continuar como territorio británico.