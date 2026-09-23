Javier Milei cruzó al peronismo desde Nueva York: "Nos quieren vender como si nos hubieran entregado Suiza, es irritante"

Javier Milei volvió a defender su programa económico durante una exposición en Nueva York y aprovechó el encuentro para lanzar fuertes críticas contra el peronismo y, particularmente, contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof , quien también se encontraba en Manhattan.

La actividad se realizó en la sede central de Citi , en el barrio de Tribeca, y fue organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute (IRI) . El mandatario fue el principal orador de un encuentro que reunió a inversores, empresarios, académicos y referentes de organizaciones de Estados Unidos y América Latina.

En ese contexto, Milei cuestionó el relato del peronismo sobre la situación económica que recibió al asumir. “ Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante ”, afirmó.

El Presidente también hizo referencia a las declaraciones de Kicillof durante su estadía en Nueva York y utilizó el comportamiento del riesgo país para cuestionar al mandatario bonaerense. “ El riesgo país pasó de tres mil puntos básicos a quinientos ”, sostuvo Milei, y agregó que la deuda pública consolidada había descendido, según sus números, desde niveles cercanos al 100% del PBI hasta menos del 40%.

Sin embargo, el indicador había vuelto a ubicarse por encima de los 550 puntos durante la jornada del 23 de septiembre, de acuerdo con reportes financieros publicados ese día. En ese tramo de su discurso, Milei volvió a responsabilizar al denominado “riesgo Kuka” por las fluctuaciones del indicador.

“Si aparecen pelotudos hablando por New York, sube, obvio”, expresó, en una referencia crítica a las declaraciones de dirigentes opositores.

La crítica al Banco Central y a la gestión anterior

Durante su exposición, Milei también repasó el escenario que, según su diagnóstico, encontró cuando asumió en diciembre de 2023. “Nosotros, cuando asumimos en diciembre del 2023, nos enfrentamos quizás al peor cuadro crítico de la historia argentina”, sostuvo.

En particular, afirmó que el país combinaba elementos de distintas crisis económicas y cuestionó la situación del Banco Central: “Tenía un Banco Central absolutamente quebrado con reservas netas negativas”.

En otro tramo, el Presidente apuntó contra quienes cuestionan actualmente las decisiones vinculadas con las reservas de oro de la entidad monetaria. “Es llamativo que quienes hoy se preocupan por el oro del Central sean exactamente los mismos que lo desfalcaron brutalmente. Pedirles algo de coherencia ya es demasiado, pero en este punto la hipocresía toca un pico demasiado alevoso”, afirmó.

Milei reivindicó el ajuste y comparó su programa con la convertibilidad

El mandatario también defendió los resultados que atribuye a su programa económico y estableció una comparación con el régimen de convertibilidad. “Este programa es muchísimo más exitoso que el de la convertibilidad, porque el nivel de precios es más bajo en dólares y además lo hicimos sin expropiar a nadie”, sostuvo.

Según explicó, el principal problema que enfrentaba la Argentina era el nivel del gasto público. “El problema era el gasto público desbocado. Por eso hicimos un ajuste de 30% del gasto público sin default, sin confiscaciones, sin quebrar un solo contrato. Eso era lo que necesitaba el país. Y el mercado lo premió”, afirmó.

La exposición formó parte de la agenda de Milei en Nueva York durante su participación en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro organizado por Federalismo y Libertad e IRI había sido anunciado como una actividad dedicada a los valores democráticos, la libertad económica y la seguridad estratégica.

Noticia en desarrollo...