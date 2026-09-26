Bullrich volvió a diferenciarse de Milei y se expresó a favor de la libertad de prensa tras la condena a periodistas

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , se diferenció del presidente Javier Milei al pronunciarse sobre la condena impuesta a cuatro integrantes de un equipo periodístico que realizó entrevistas y registros audiovisuales en una comunidad originaria de Formosa .

La dirigente cuestionó al gobernador Gildo Insfrán y sostuvo que “la libertad de prensa se respeta”, en referencia al fallo que estableció cinco días de arresto para los comunicadores, una sanción que puede ser reemplazada por una multa de $282.550 para cada uno.

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa?”, expresó Bullrich a través de su cuenta en X.

La senadora también afirmó que a los “feudalismos dictatoriales les queda poco”.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas contra la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

El fallo, identificado como N° 351/2026 y firmado por el juez Omar Padilla, consideró que los integrantes del equipo habían incumplido el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa. La resolución señaló que realizaron actividades periodísticas sin la autorización previa exigida y que no contaban con un carnet para ejercer la profesión.

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando los cuatro comunicadores viajaron hasta la comunidad originaria San José, en la zona de Las Lomitas, como parte de una cobertura de “Hambre de Futuro”, un proyecto del diario La Nación.

El objetivo era realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad. Durante el trabajo, el equipo fue interceptado por policías y trasladado a una dependencia, donde permaneció cerca de dos horas mientras se notificaba una denuncia.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, la presentación había sido realizada por el cacique Guillermo López. Posteriormente, el dirigente aseguró que desconocía el contenido del documento que había firmado.

La postura de Milei

La postura de Bullrich contrastó con la reacción que tuvo Milei frente a la sentencia. El Presidente había celebrado el viernes la decisión judicial y cuestionó duramente a los periodistas y al ejercicio del periodismo.

En una publicación en X, el mandatario calificó a los profesionales como “basuras inmundas con micrófono” y sostuvo que trabajaban para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. Su mensaje terminó con la expresión “CIAO!”.

La resolución también fue cuestionada por organizaciones vinculadas con la actividad periodística.

ADEPA rechaza enfáticamente una sentencia en Formosa que criminaliza a periodistas por hacer su labor y exige una matrícula para ejercer el periodismo https://t.co/QWUmGITlli — ADEPA (@Adepargentina) September 24, 2026

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó la condena y sostuvo que en Argentina no se necesita una licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su rechazo al fallo y advirtió sobre lo que consideró una criminalización de la tarea informativa.