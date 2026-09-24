La Casa Blanca volvió a impedir el ingreso de periodistas de CNN pese a una orden judicial

La cadena CNN denunció este jueves que la Casa Blanca volvió a impedir el ingreso de dos de sus periodistas , pese a una orden judicial que había restablecido durante la madrugada las credenciales de acceso de los integrantes del medio.

El episodio ocurrió durante la llegada del líder chino Xi Jinping , quien mantendrá una cena de Estado con el presidente estadounidense Donald Trump . Según CNN, un reportero y un productor de la cadena intentaron acceder al evento, pero personal de la Casa Blanca les negó el paso y les indicó que debían comunicarse con el director de comunicaciones, Steven Cheung.

El medio internacional también afirmó que periodistas de MS NOW , otro de los canales que, junto con CNN y Politico, habían sido vetados por Trump, tampoco pudieron ingresar al recinto.

La llegada de Xi Jinping fue cubierta por decenas de medios de comunicación que sí pudieron acceder al lugar sin las restricciones denunciadas por CNN.

El nuevo episodio se produjo pocas horas después de una decisión judicial que había ordenado restablecer el acceso de los periodistas de CNN a la Casa Blanca. El juez Timothy Kelly , del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió durante la madrugada de este jueves una orden para devolver las credenciales de acceso al medio , al considerar que el veto impuesto por Trump se había producido sin el “debido proceso adecuado” . El mandatario estadounidense había impuesto el veto el 19 de septiembre.

Los abogados pidieron una audiencia inmediata

Ante la nueva negativa, los abogados de CNN, MS NOW y Politico solicitaron una audiencia inmediata al juez. El magistrado pidió entonces al Gobierno de Trump que explicara el cumplimiento de su orden judicial antes de las 12:30, hora de Washington (16:30 GMT).

El conflicto se originó a partir de las restricciones impuestas por la Casa Blanca al acceso de determinados medios a las actividades del presidente estadounidense.

La decisión de la Casa Blanca provocó una reacción de distintos medios de comunicación. Los principales canales respondieron con un boicot a la cobertura audiovisual del presidente, mientras que organizaciones profesionales denunciaron que la medida constituía un veto contra la libertad de prensa.