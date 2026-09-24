Detuvieron a Susan Sarandon durante una protesta contra Netanyahu en Nueva York

La Policía de Nueva York detuvo este jueves a las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder durante una protesta contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , y su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas ( ONU ).

Las imágenes del operativo se difundieron rápidamente a través de las redes sociales. En algunas de las fotografías se observa a Einbinder, conocida por su papel en la serie de HBO Hacks, mientras es esposada por agentes de la NYPD. En otros registros aparece Sarandon rodeada por varios efectivos policiales durante el procedimiento.

La manifestación fue organizada por Jewish Voice for Peace y formó parte de una serie de concentraciones convocadas este jueves en Manhattan para expresar el rechazo a la presencia de Netanyahu en la ONU y manifestarse en favor de Palestina.

Durante la protesta también fue detenida Darializa Avila-Chevalier, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y respaldada políticamente por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según informó The New York Post.

Avila-Chevalier fue trasladada por efectivos de la policía hasta un autobús de la NYPD. Mientras era detenida, la candidata fue registrada gritando: “¡Palestina libre!”.

Entre quienes participaron de la movilización también estuvieron la actriz Cynthia Nixon, reconocida mundialmente por interpretar a Miranda Hobbes en la serie Sex and the City, y Brad Lander, excontralor de la ciudad de Nueva York.

La concentración frente a Naciones Unidas fue una de las distintas manifestaciones previstas para esta jornada en Manhattan. Para esta tarde también estaba programada otra protesta organizada por Palestinian Youth Movement, que partiría desde Bryant Park, en el centro de la ciudad, y avanzaría hasta las inmediaciones de la sede de la ONU.

Netanyahu habló ante la ONU

Mientras las protestas se desarrollaban en las calles de Nueva York, Netanyahu finalmente tomó la palabra ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su discurso, el primer ministro israelí apuntó contra Mamdani y lo calificó de “antisemita”. Además, sostuvo que el alcalde de Nueva York “elogia a criminales condenados por apoyar a Hamás”.

Las declaraciones se produjeron en medio de una jornada marcada por las movilizaciones contra la presencia del mandatario israelí en la sede de Naciones Unidas y por el fuerte despliegue policial en las inmediaciones del edificio.

La detención de Sarandon y Einbinder rápidamente adquirió repercusión internacional debido a la difusión de las imágenes del operativo, que mostraron a las dos actrices entre los manifestantes alcanzados por el procedimiento de la Policía de Nueva York.