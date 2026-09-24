Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu en Nueva York: Malvinas, elogios y "apoyo incondicional"

El encuentro con el primer ministro israelí se extendió durante 20 minutos. Se trató de la última actividad oficial del presidente en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Estados Unidos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras su intervención en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Se trató de la última actividad del mandatario argentino en el país norteamericano y regresa este viernes a Buenos Aires.

“El primer ministro agradeció al presidente Milei por su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio "Defensor de Israel" de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”, dice el comunicado que brindó el Gobierno israelí, mientras que la Casa Rosada no brindó precisiones del encuentro. Solo aclararon que “hablaron de Malvinas”, pero sin recalcar la postura de su Gobierno.

“Los dos líderes discutieron la cooperación continua entre sus países y el cambio estratégico positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina, lo que hace posible la expansión de los "Acuerdos Isaac", liderados por el presidente Milei, para profundizar la cooperación en seguridad y economía entre Israel y los países de América Latina”, señalaron.

Al respecto, Netanyahu manifestó: “El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política. Pero has roto la jaula, y estás dando libertad a la gente. Puede tomar tiempo para que lo entiendan, pero quiero decirte: Cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación así. Y como alguien que ha realizado una transformación él mismo, sabe que ese es un cumplido hecho desde el corazón y desde la mente”.