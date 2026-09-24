El plan de Patricia Bullrich que revive la interna con Martín Menem

La sesión de este jueves en el Senado a priori parecía no traer demasiados conflictos para el Gobierno, algo que se valora luego del estallido de la semana pasada por los cambios en el área de Discapacidad. Sin embargo, en un oficialismo sobregirado en internas, un movimiento de Patricia Bullrich volverá a elevar el tono de la discusión con Martín Menem y la Casa Rosada en un tema sensible para Javier Milei . En la sesión de esta tarde se aprobará con dos tercios una modificación a la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el presidente no podrá eternizar a su amigo Santiago Bausili en el cargo.

El pasado 26 de agosto la Cámara de Diputados le dio media sanción a este proyecto con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Entre una serie de modificaciones, el texto del oficialismo estableció que los diez directores se elegirán por mayoría simple, pero que para la remoción se requerirán los dos tercios, y que la votación se deberá hacer con el aval de los cuerpos legislativos. Así, el Gobierno quiso imponer para remover a los directores del Banco Central la misma exigencia que para remover a un presidente por juicio político. La oposición denunció que se trató de un intento de eternizar a Bausili en el cargo.

Sin embargo, en el Senado esto se modificará, tal como anticipó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, en su rol de miembro informante al inicio de la sesión. Aclaró que esto se hará "por un acuerdo" con los bloques aliados.

Los cambios acordados por Bullrich y los aliados consisten en mantener la exclusividad de la Cámara alta para designar o remover un director del Banco Central, y establecer que no serán necesarios los dos tercios para echar a un funcionario de esa institución, sino una mayoría absoluta, es decir, 37 votos o más de los 72.

Ese acuerdo entre Patricia Bullrich y los aliados baja la exigencia para remover a las autoridades del Banco Central. Esto fue algo que los aliados también le pidieron a Martín Menem en la Cámara de Diputados, pero que el riojano logró sostener a duras penas. Esa exigencia había sido uno de los pedidos de Karina Milei y de Luis Caputo, que junto con el presidente Javier Milei fueron quienes más insistieron para que esta ley saliera. De hecho, el presidente reunió a los diputados y senadores de La Libertad Avanza para hablarles durante dos horas de este proyecto.

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Todo indica que el Senado aprobará la ley en general con mayoría simple, pero que el capítulo uno, el que contiene los artículos que modifican las mayorías para remover a las autoridades del Banco Central, se aprobará con dos tercios. Así, esta modificación quedará blindada tras el acuerdo de Bullrich con los aliados.

El choque entre Patricia Bullrich y Martín Menem

En la Cámara de Diputados, Martín Menem no podrá hacer demasiado para insistir con la media sanción que aprobó en agosto, donde sí se incluían mayorías exigentes para remover a los directores del Banco Central. Para volver a este texto necesita la misma mayoría con la que el Senado impondrá su moficación, que todo indica que será de dos tercios. Pero el riojano no contará con esa cifra, que en Diputados es de 172 legisladores, para insistir con ese texto. Así, su esfuerzo por sostener este capítulo, que para Javier y Karina Milei era fundamental, quedará en la nada.

En el campamento bullrichista reconocen que esto traerá nuevas rispideces con la Casa Rosada y la mesa política, donde la jefa del bloque libertario había anticipado que esto podría ocurrir. "Fue el máximo acuerdo al que pudimos llegar para que saliera la ley", reconocieron desde el despacho de la senadora a MDZ. "Si querían ir a fondo, la ley no salía", insistieron.

Por el momento, en el ala menemista del Palacio Legislativo no hay demasiadas definiciones. Aseguran que tratarán el proyecto cuando vuelva a la Cámara de Diputados para que la ley salga lo más rápido posible. Pero lo cierto es que no podrán evitar los cambios que acordó Bullrich en el Senado, a contramano de lo que pidió Javier Milei en su proyecto.