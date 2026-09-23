Patricia Bullrich mueve las fichas por el Banco Central: el Senado cambia el proyecto y Diputados tendrá la última palabra

La Libertad Avanza cerró un acuerdo con bloques dialoguistas para modificar el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central . El Senado tratará este jueves una nueva versión de la iniciativa y el cambio principal estará en el mecanismo para remover a las autoridades de la entidad. La propuesta dejará esa atribución exclusivamente en la Cámara alta y reemplazará los dos tercios por mayoría absoluta.

El texto aprobado por Diputados el 26 de agosto establecía que el presidente y los integrantes del directorio del BCRA podían ser removidos por una causal grave y con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras. El nuevo acuerdo modifica ese punto y concentra el procedimiento en el Senado , con una mayoría absoluta para la remoción.

Patricia Bullrich confirmó el cambio y ahora busca que el Senado respalde la iniciativa con dos tercios. Esa mayoría amplia permitiría al oficialismo blindar la modificación antes de que el expediente regrese a Diputados para una segunda revisión. La Cámara baja tendrá luego la posibilidad de aceptar los cambios o insistir con la versión que aprobó originalmente.

El nuevo esquema también modifica la participación de las cámaras en la designación de las autoridades. La propuesta aprobada inicialmente por Diputados establecía que los directores debían recibir el voto de ambas cámaras por mayoría simple. La nueva redacción deja al Senado como ámbito exclusivo para esas decisiones.

Patricia Bullrich en el recinto del Senado en la previa de la sesión.

Bullrich también acordó una regla para las designaciones en comisión. Los directores podrán permanecer bajo esa modalidad durante el año parlamentario, con un mecanismo similar al que rige para los jueces de la Corte Suprema. El objetivo declarado es que los pliegos tengan tratamiento dentro de las comisiones y luego lleguen al recinto del Senado.

La reforma tiene además otros cambios sobre el funcionamiento del Banco Central. El proyecto busca impedir el financiamiento directo o indirecto del Tesoro mediante adelantos transitorios y también prohíbe la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

El texto también establece reglas para el destino de los resultados de la entidad. Las ganancias contables o derivadas de diferencias de cambio no podrán transferirse al Tesoro y deberán destinarse de manera prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. La iniciativa incorpora además modificaciones sobre las reservas internacionales y elimina instrumentos como las Letras Intransferibles.

Patricia Bullrich en el Senado de la Nación. Noticias Argentinas.

Zonas Frías llega al recinto con los números en duda

El segundo proyecto previsto para la sesión del Senado es la reforma del régimen de Zonas Frías. La iniciativa limita el alcance del subsidio al gas y contempla un esquema de compensación para otros distritos mediante las denominadas Zonas Cálidas. Los votos para este proyecto todavía no están asegurados, ya que distintos sectores parlamentarios transmitieron dudas sobre el acompañamiento y también existe incertidumbre respecto del quórum necesario para abrir la sesión. El escenario es diferente al del acuerdo alcanzado sobre los cambios al Banco Central.

Los gobernadores del Norte Grande también expresaron preocupación por el futuro de la iniciativa. Los mandatarios consideran que la aprobación del nuevo régimen resulta necesaria para que luego pueda avanzar el esquema de beneficios tarifarios para las denominadas Zonas Cálidas.

La sesión quedó prevista para este jueves a las 12. La reunión de Labor Parlamentaria cerró el temario con la reforma del Banco Central y Zonas Frías como los principales proyectos. La primera iniciativa tiene un acuerdo para modificar su texto, mientras que la segunda todavía enfrenta una negociación por los votos. El proyecto del BCRA volverá a Diputados si el Senado introduce los cambios acordados. La Cámara baja deberá definir entonces si acepta la nueva versión o si intenta sostener el texto que aprobó el 26 de agosto.