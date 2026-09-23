Las reservas del Banco Central registraron la mayor baja de septiembre

Las reservas se alejaron nuevamente de los US$50.000 millones tras registrar una caída de US$481 millones. El BCRA compró US$6 millones y extendió a 12 ruedas su racha compradora.

El BCRA compró dólares por duodécima rueda consecutiva, pero las reservas sufrieron la mayor caída del mes

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron US$481 millones este miércoles y cerraron en US$48.933 millones, en la mayor baja diaria de septiembre. El retroceso se produjo pese a que la autoridad monetaria volvió a comprar dólares en el mercado oficial, aunque apenas incorporó US$6 millones durante la jornada.

La caída se produjo pese a que el BCRA volvió a terminar la jornada con saldo comprador en el mercado oficial. La autoridad monetaria acumuló compras por US$224 millones en septiembre y extendió a 12 ruedas consecutivas la racha compradora.

¿Por qué cayeron las reservas si el BCRA compró dólares? La baja del stock no estuvo vinculada únicamente con la intervención del BCRA en el mercado cambiario. También incidieron factores de valuación sobre los activos que forman parte de las reservas. En particular, el oro registró una caída del 1,30%, que habría restado cerca de US$150 millones al valor contable de las tenencias del BCRA.

A esto se sumó el movimiento de las principales monedas frente al dólar. La divisa estadounidense avanzó 0,60% a nivel global, mientras que el euro cayó 0,60%, la libra bajó 0,80%, el yuan se depreció 0,20% y el yen perdió 0,60%.

La caída del oro afectó al valor contable del BCRA El promedio diario de compras del BCRA en septiembre cayó a US$13 millones, frente a los U$S38 millones de agosto, US$103 millones de julio, US$68 millones de junio y US$137 millones de mayo. En lo que va de 2026, en tanto, el saldo comprador acumulado de la autoridad monetaria alcanzó los US$14.319 millones.