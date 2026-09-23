Las reservas del Banco Central registraron la mayor baja de septiembre
Las reservas se alejaron nuevamente de los US$50.000 millones tras registrar una caída de US$481 millones. El BCRA compró US$6 millones y extendió a 12 ruedas su racha compradora.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron US$481 millones este miércoles y cerraron en US$48.933 millones, en la mayor baja diaria de septiembre. El retroceso se produjo pese a que la autoridad monetaria volvió a comprar dólares en el mercado oficial, aunque apenas incorporó US$6 millones durante la jornada.
La caída se produjo pese a que el BCRA volvió a terminar la jornada con saldo comprador en el mercado oficial. La autoridad monetaria acumuló compras por US$224 millones en septiembre y extendió a 12 ruedas consecutivas la racha compradora.
¿Por qué cayeron las reservas si el BCRA compró dólares?
La baja del stock no estuvo vinculada únicamente con la intervención del BCRA en el mercado cambiario. También incidieron factores de valuación sobre los activos que forman parte de las reservas. En particular, el oro registró una caída del 1,30%, que habría restado cerca de US$150 millones al valor contable de las tenencias del BCRA.
A esto se sumó el movimiento de las principales monedas frente al dólar. La divisa estadounidense avanzó 0,60% a nivel global, mientras que el euro cayó 0,60%, la libra bajó 0,80%, el yuan se depreció 0,20% y el yen perdió 0,60%.
El promedio diario de compras del BCRA en septiembre cayó a US$13 millones, frente a los U$S38 millones de agosto, US$103 millones de julio, US$68 millones de junio y US$137 millones de mayo. En lo que va de 2026, en tanto, el saldo comprador acumulado de la autoridad monetaria alcanzó los US$14.319 millones.
El dólar mayorista volvió a subir
En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.516 para la venta, dos pesos por encima del cierre anterior. Durante la jornada llegó a tocar los $1.518, en un contexto de mayor demanda por cobertura hacia el cierre del mes.
En los primeros tres días de la semana, el mayorista acumuló un avance de $1,50, por debajo de los $5 registrados durante el mismo tramo de la semana anterior. Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,40%, hasta $1.541,89, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 1,90%, hasta $1.611,92. El dólar blue, por su parte, aumentó 0,32% y cerró en $1.560.
La brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,90%, mientras que el canje se ubicó en 4,54%.
Qué pasó con los futuros y las tasas
En el mercado de futuros se negociaron US$1.222 millones y la curva cerró prácticamente sin cambios, con una variación promedio negativa de 0,01%. La tasa implícita de septiembre quedó en 1,88% mensual, equivalente a 22,60% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,77% mensual, equivalente a 21,25% anualizado.
En el mercado de dinero, la TAMAR subió de 23,50% a 23,63%, mientras que la BADLAR avanzó de 22% a 22,50%.