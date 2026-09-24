Desplante a Benjamín Netanyahu en la ONU: delegaciones vaciaron la sala y respondió desafiante

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu quedó frente a una Asamblea General de la ONU parcialmente vacía luego de que decenas de delegaciones abandonaran el recinto antes de su discurso. Lejos de esquivar la escena, respondió con una frase desafiante y redobló su defensa de Israel.

La imagen fue una de las más contundentes de la jornada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando Benjamín Netanyahu se disponía a comenzar su intervención, decenas de diplomáticos abandonaron el recinto y dejaron amplios sectores de la sala prácticamente vacíos, en una protesta contra la política israelí en Gaza y Cisjordania.

Netanyahu no dejó pasar la situación. Mientras parte de los representantes todavía se retiraba, lanzó desde el estrado: “Si hay otros cobardes que quieran hacerlo y todavía no se han retirado de la sala, por favor, háganlo ahora”. Al mismo tiempo, simpatizantes del primer ministro israelí lo ovacionaban desde las galerías y coreaban “Am Yisrael Chai”, “el pueblo de Israel vive”.

El clima dentro del recinto fue particularmente tenso, en el cual la presidencia de la sesión debió pedir orden en repetidas ocasiones antes de que Netanyahu pudiera avanzar con su intervención. La protesta diplomática, además, había sido promovida previamente por la Misión Palestina ante Naciones Unidas, que había solicitado a distintos países abandonar colectivamente la Asamblea cuando fuera anunciado el discurso del mandatario israelí.

El episodio ocurrió en medio de fuertes cuestionamientos a Israel por la situación en Gaza. Durante su mensaje, Netanyahu rechazó de manera categórica las acusaciones de genocidio contra su país y las definió como “la mayor mentira del siglo”. “Israel no cometió un genocidio, lo que hizo fue impedir un genocidio”, sostuvo desde el estrado.

El primer ministro también llamó a los judíos de todo el mundo a no dejarse intimidar. “Los antisemitas del mundo quieren aterrorizar a nuestro pueblo”, afirmó, antes de señalar que “los días en los cuales los judíos eran víctimas se han terminado”. Luego agregó: “Vayan con la frente en alto, sean orgullosos, vayan con confianza, no se dejen intimidar”.

Netanyahu apuntó contra Zohran Mamdani

Una parte importante de su intervención estuvo dirigida al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien Netanyahu calificó de “antisemita” y acusó de difundir mentiras sobre Israel y sus Fuerzas de Defensa.

“A todos aquellos que difunden mentiras sobre mi país y sobre nuestros valientes soldados, ya se encuentren en esta sala o en el despacho del alcalde antisemita de Nueva York, les digo lo siguiente: deberían avergonzarse”, expresó.

Netanyahu también acusó a Mamdani de “invertir los papeles de víctima y agresor” y afirmó que, desde su elección, muchos judíos dejaron de sentirse seguros en Nueva York. Además, señaló al alcalde y a su esposa por un supuesto apoyo a Hamás.

Mamdani, por su parte, había calificado en reiteradas oportunidades a Netanyahu como “criminal de guerra y autor de un genocidio atroz” en Gaza. De acuerdo con la información disponible, en julio también pidió a la administración de Donald Trump que ejecutara la orden de detención del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí cuando viajara a Estados Unidos.

Poco antes del discurso de Netanyahu, el alcalde publicó además un video en la red social X en el que aparecía plantando un olivo junto a familias palestinas acompañado por el mensaje: “Que la paz sea nuestro futuro”.

Protestas y detenciones cerca de la ONU

La tensión no quedó limitada al interior de Naciones Unidas. Cerca de la sede del organismo, la Policía de Nueva York detuvo a alrededor de un centenar de manifestantes que participaban de una protesta contra la presencia de Netanyahu.

Entre las personas arrestadas estuvieron la actriz Susan Sarandon y la candidata demócrata al Congreso Darializa Ávila Chevalier.

En paralelo, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, intervino de manera remota y acusó a Israel de llevar adelante una política de “discriminación racial, limpieza étnica y terrorismo” contra los palestinos. Abbas describió la situación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como parte de un “plan colonial” destinado, según sus palabras, a hacer imposible la vida de los palestinos en su propia tierra.

Más allá del contenido del discurso, la postal política de la jornada quedó marcada desde el comienzo: una Asamblea General con numerosos asientos vacíos, delegaciones abandonando el recinto y Netanyahu respondiendo desde el estrado. Una escena que condensó, dentro de Naciones Unidas, el fuerte nivel de confrontación internacional que rodea actualmente a Israel.