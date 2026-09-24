Estados Unidos endureció las visas contra el "turismo de nacimiento": a quiénes alcanza la medida

La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en el endurecimiento de su política migratoria. El secretario de Estado, Marco Rubio , anunció este jueves nuevas restricciones de visas destinadas a combatir el llamado “turismo de nacimiento”, una práctica que consiste en viajar a Estados Unidos para dar a luz y conseguir la ciudadanía estadounidense para el bebé.

La decisión fue anunciada bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según explicó Rubio, Washington busca actuar contra redes comerciales que organizan estos viajes y que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, asesoran a extranjeros para brindar información falsa durante los trámites migratorios.

Rubio acusó a estas organizaciones de haber “explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro”. Según sostuvo, algunas redes cobran decenas de miles de dólares para organizar viajes, alojamiento, atención médica y partos dentro del país.

El consulado de Estados Unidos volvió a colocar la entrevista presencial como paso central del trámite de visa.

La nueva política no alcanza solamente a quienes viajan para dar a luz. También apunta contra propietarios y administradores de esas redes, intermediarios que instruyan a solicitantes para cometer fraude y proveedores médicos extranjeros que colaboren con estas operaciones o con el uso fraudulento de Medicaid. Determinados familiares directos de las personas alcanzadas también podrían quedar sujetos a restricciones.

“Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración”, afirmó Rubio al defender la medida. El secretario de Estado sostuvo que el objetivo es proteger lo que definió como la “inviolabilidad” de la ciudadanía estadounidense.

La disposición utiliza una herramienta legal que permite considerar inadmisibles a determinados extranjeros cuando el secretario de Estado entiende que su ingreso o sus actividades podrían provocar consecuencias graves para la política exterior de Estados Unidos. Quienes queden incluidos bajo ese criterio no podrán recibir una visa ni ingresar al país.

La ciudadanía por nacimiento, otra batalla del Gobierno de Trump

La ofensiva contra el turismo de nacimiento se produce mientras la administración Trump mantiene otra disputa alrededor de la ciudadanía obtenida al nacer en territorio estadounidense. La Decimocuarta Enmienda reconoce ese principio para las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción.

Trump ha cuestionado reiteradamente el sistema y vinculó esta práctica con personas adineradas de China y otros países que, según sus declaraciones, viajan para conseguir la ciudadanía estadounidense para sus hijos. El anuncio de Rubio se conoció, además, horas antes de la llegada del presidente chino Xi Jinping a Washington para una visita de Estado.

Por ahora, la nueva política no establece modificaciones generales para todos los solicitantes de visas. El foco está puesto específicamente en quienes participen, organicen o faciliten comercialmente estas operaciones.