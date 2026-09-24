¿Qué pasa con Starbucks? Cierra 250 cafeterías más en Estados Unidos y Canadá

Starbucks cerró 7.500 cafeterías en los últimos meses. Esta segunda oleada de cierres afecta a 250 locales e incluye despidos de personal.

La cadena de Estados Unidos de cafeterías Starbucks ha anunciado la clausura de 250 locales en ese país y Canadá, lo que representa un 1% del total de sus 18.000 establecimientos en la región, afectando también a la plantilla, que se verá reducida por despidos, aunque la compañía no ha especificado el número de afectados.

Los cierres se enmarcan dentro del plan de reestructuración iniciado por el consejero delegado, Brian Niccol, que persigue un ahorro de 2.000 millones de dólares (unos 1.850 millones de euros) en dos años, y que ya incluyó otra decisión para suprimir 500 cafeterías el pasado mes de septiembre.

"Hemos revisado minuciosamente nuestra cartera de cafeterías en Norteamérica e identificado establecimientos donde no creemos poder ofrecer de forma consistente la experiencia que deseamos para nuestros clientes y socios, o donde no vemos un camino hacia un desempeño financiero aceptable. Por consiguiente, cerraremos aproximadamente 250 cafeterías a finales de esta semana", ha destacado el director de operaciones de Starbucks, Mike Grams.

Starbucks Starbucks está presente en todos los continentes. Foto: Efe. Starbucks hará despidos No obstante, Grams ha querido justificar los cierres como algo cotidiano en la actividad de Starbucks argumentando que "cada año cerramos algunas cafeterías y abrimos otras como parte de la gestión de nuestra cartera".

En este sentido, ha indicado que se pondrán en contacto con los "socios", nombre con el que Starbucks designa a sus trabajadores, para "brindarles apoyo durante este transición". Sin embargo, quienes no puedan ser reubicados serán directamente despidos para la cadena estadounidense.